Viņa izmainīja savu seju un zaudēja Holivudas karjeru! Kā viens lēmums sagrieza kājām gaisā filmas “Netīrās dejas” zvaigznes Dženiferas Grejas dzīvi
1987. gadā Dženifera Greja vienā mirklī kļuva par pasaules mēroga zvaigzni. Viņas atveidotā Beibija romantiskajā filmā “Netīrās dejas” iekaroja miljoniem skatītāju sirdis, un šķita, ka jaunajai aktrisei Holivudā pavērušās visas durvis. Taču dažus gadus vēlāk viņa pieņēma lēmumu, ko rūgti nožēloja un kas viņas daudzsološajai karjerai izrādījās liktenīgs.
Dženifera Greja piedzima 1960. gada 26. martā Ņujorkā aktieru ģimenē. Viņas tēvs ir slavenais amerikāņu aktieris Džoels Grejs, kurš saņēmis prestižo “Oskara” balvu par lomu muzikālajā filmā “Kabarē”. Arī Dženifera izvēlējās aktiermākslu, un jau astoņdesmito gadu vidū sāka izpelnīties Holivudas uzmanību. Viņa piedalījās filmā “Aizliegtā brīvdiena”, taču īstais izrāviens pienāca 1987. gadā. Toreiz 27 gadus vecā Greja ieguva galveno sieviešu lomu romantiskajā drāmā “Netīrās dejas”, kurā viņas ekrāna partneris bija Patriks Sveizijs.
Filma par jaunas meitenes iemīlēšanos deju instruktorā kļuva par milzīgu starptautisku hitu. Ar aptuveni sešu miljonu dolāru budžetu uzņemtā kinolente visā pasaulē nopelnīja vairāk nekā 200 miljonus ASV dolāru un vēlāk iemantoja kulta klasikas statusu. Grejas atveidotā Frānsisa Hausmena jeb Beibija skatītājiem šķita īpaši tuva. Viņa nebija tipiska Holivudas skaistule ar nevainojamu ārieni, bet gan sirsnīga, mazliet neveikla meitene, kurā daudzas jaunas sievietes spēja saskatīt pašas sevi.Tieši aktrises dabiskums, izteiksmīgais deguns un kuplie, cirtainie mati kļuva par viņas vizītkarti. Taču tas, kas skatītājiem šķita pievilcīgs un neatkārtojams, Holivudas skaistuma standartiem ne vienmēr atbilda.
Lai gan pēc “Netīro deju” panākumiem Greja bija kļuvusi par pasaules mēroga slavenību, jauni darba piedāvājumi nenāca tik viegli, kā viņa bija cerējusi. 2022. gadā izdotajā autobiogrāfijā “Out of the Corner” aktrise atklāja, ka viņas deguns jau agrāk izraisījis diskusijas gan ģimenē, gan Holivudas profesionāļu vidū. Izrādās, ka tieši viņas māte aktrisei vairākkārt ieteikusi apsvērt deguna plastisko operāciju, uzskatot, ka tā meitai palīdzētu iegūt vairāk lomu.
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Pati Dženifera sākotnēji nevēlējās neko mainīt savā izskatā. Tomēr pēc vairākiem gadiem, kuros viņai bija grūti atrast piemērotas lomas, aktrise nolēma paklausīt ieteikumiem. Deviņdesmito gadu sākumā viņai tika veikta pirmā deguna korekcijas operācija.
Lai arī sākotnēji rezultāts šķita pieņemams, vēlāk radās nepieciešamība veikt otru operāciju, lai novērstu pēc pirmās procedūras radušos problēmu. Tieši otrā operācija izrādījās liktenīga. Proti, deguna forma tika izmainīta daudz vairāk, nekā aktrise bija vēlējusies, un viņas seja ieguva pavisam citādus vaibstus. Rezultāts bija pārsteidzošs — cilvēki, kuri Dženiferu pazina jau gadiem, pēkšņi viņu vairs neatpazina.
Nesen kādā intervijā aktrise atcerējās kādu īpaši nepatīkamu incidentu filmas pirmizrādē, kur viņu neatpazina pat slavenais aktieris Maikls Duglass. Vēl absurdāks gadījums noticis lidostā. Kāda darbiniece, apskatot Grejas personu apliecinošo dokumentu, pieņēmusi, ka viņa tikai uzdodas par slaveno aktrisi. Sieviete esot norādījusi, ka vairākkārt redzējusi “Netīrās dejas” un labi zinot, kā izskatās Dženifera Greja. Aktrise vēlāk atzina, ka jutās tā, it kā būtu zaudējusi pati sevi. “Vienas nakts laikā es zaudēju savu identitāti un karjeru,” atskatoties uz notikušo, izteicās aktrise.
Tomēr deguna operācijas nebija vienīgais smagais pārdzīvojums Grejas dzīvē. Vēl pirms filmas “Netīrās dejas” nonākšanas kinoteātros aktrise piedzīvoja traģēdiju, kas viņu emocionāli ietekmēja uz daudziem gadiem. 1987. gada augustā Dženifera kopā ar savu toreizējo draugu, aktieri Metjū Broderiku, devās ceļojumā uz Ziemeļīriju. Brauciena laikā Broderika vadītā automašīna sadūrās ar pretimbraucošu spēkratu. Negadījumā dzīvību zaudēja divas sievietes, savukārt Broderiks guva smagus ievainojumus.
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Greja izdzīvoja, taču piedzīvotais atstāja dziļas emocionālas sekas. Vēlāk aktrise atzina, ka šī avārija bijusi viena no trim smagākajām traumējošajām pieredzēm viņas dzīvē. Īpaši sāpīgi bijis tas, ka neilgi pēc traģēdijas “Netīrās dejas” kļuva par milzīgu pasaules hitu. Laikā, kad apkārtējie svinēja viņas panākumus un slavu, pati aktrise centās tikt galā ar pārdzīvoto.
Pēc plastiskajām operācijām Grejas profesionālā dzīve vairs nebija tāda kā agrāk. Lai gan viņa turpināja piedalīties dažādās filmās un televīzijas seriālos, neviena no lomām neatnesa tādus panākumus kā viņas loma filmā “Netīrās dejas”. Aktrise vēlāk atzina, ka lielākais zaudējums bijis ne tikai profesionālās iespējas, bet arī sajūta, ka viņa vairs nepazīst pati sevi.
Tomēr Greja pilnībā nepameta izklaides industriju. 2010. gadā viņa pārsteidza skatītājus, piedaloties amerikāņu šova “Dejo ar zvaigzni” 11. sezonā. Toreiz jau 50 gadus vecā aktrise atkal pierādīja savu dejotprasmi un kopā ar profesionālo dejotāju Dereku Hofu izcīnīja uzvaru. Šis triumfs kļuva par nozīmīgu brīdi viņas dzīvē, ļaujot atkal izbaudīt skatītāju atzinību.
Arī privātajā dzīvē netrūka pārmaiņu. 2001. gadā viņa apprecējās ar aktieri Klārku Gregu, ar kuru laulībā piedzima meita Stella. Tomēr 2020. gadā pāris paziņoja par šķiršanos pēc gandrīz divdesmit kopā pavadītiem gadiem.
Šobrīd 66 gadus vecā Dženifera Greja joprojām darbojas kinoindustrijā. 2024. gadā viņa piedalījās kritiķu augstu novērtētajā filmā “Īstas sāpes”, tomēr īpašu fanu uzmanību piesaistījušas ziņas par viņas gaidāmo atgriešanos Beibijas lomā.
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