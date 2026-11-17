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VIDEO: Maksims Busels atklāj, kā karš Ukrainā mainījis viņa skatījumu uz karjeru un vērtībām
Šova "Izklausies redzēts" aizkulišu raidījumā sarunā par slavu un mērķiem Maksims dalās atklātā pārdomu stāstā par to, kā pēdējo gadu notikumi mainījuši viņa dzīves virzienu.
Aktieris neslēpj, ka pirms kara, ņemot vērā viņa dzimto valodu un profesionālās ambīcijas, viens no karjeras mērķiem bija darbs ārpus Latvijas – arī Krievijas tirgū. Tomēr Krievijas iebrukums Ukrainā visu mainījis. Maksims uzsver, ka šie notikumi likuši skaidri definēt savu nostāju un saprast, kādu nākotni un kādā vidē viņš patiesībā vēlas veidot.
“Es sapratu savas vērtības, dzīves vērtības, cilvēku vērtības,” tā aktieris.
“Es sapratu savas vērtības, dzīves vērtības, cilvēku vērtības,” tā aktieris. Viņš norāda, ka kara radītās sekas un pārdzīvojumi nepazudīs vienā dienā un sabiedrībai būs vajadzīgs ilgs laiks, lai atkoptos. Maksims atzīst - šis pagrieziena punkts ļāvis pārvērtēt prioritātes un novērtēt to, kas dzīvē un profesijā patiesībā ir svarīgs.