FOTO: Leonardo Dikaprio 52. dzimšanas dienas svinībās netrūkst pārsteigumu. Ierodas vesels autobuss ar jaunām sievietēm
Holivudas zvaigzne Leonardo Dikaprio nedēļas nogalē ar vērienu nosvinēja savu 52. dzimšanas dienu. Viesu vidū bija ne tikai pasaulslavenas kino un mūzikas zvaigznes, bet arī vairākas jaunas sievietes, kuras uz ballīti Beverlihilsā ieradās ar mikroautobusu.
Filmas "Titāniks" zvaigzne 52 gadu jubileju atzīmēja trešdien, 11. novembrī, bet vērienīgās svinības sarīkoja sestdien, 14. novembrī, Beverlihilsā, Losandželosā. Kādā brīdī pie ballītes norises vietas piebrauca balts mikroautobuss, no kura izkāpa deviņas jaunas sievietes īsās kleitās un augstpapēžu kurpēs.
Viņu vidū bija arī ASV realitātes šova "Love Island" zvaigzne Kortnija Boernera, kura svinībām bija izvēlējusies baltu mini kleitu ar caurspīdīgām detaļām. Dzimšanas dienas ballītē pulcējās daudzas slavenības no kino, mūzikas un politikas pasaules. Viesu vidū bija Diaprio ilggadējais draugs Tobijs Magvairs, kurš ieradās ar dzimšanas dienas torti, kā arī Als Pačīno, Orlando Blūms, Keisijs Afleks, Adriens Brodijs, Edvards Nortons, Džona Hils, Kara Deleviņja un bijušais Kanādas premjerministrs Džastins Trudo.
Kā vēsta plašsaziņas līdzekļi, reperis 50 Cent jubilāram bija sarūpējis pārsteigumu, uzstājoties viņa ballītē. Uz aktiera svinībām ierodamies nofotografēti arī tādi viesi kā repere Ice Spice un mūziķa Trevisa Bārkera bērni Landons un Alabama Bārkeri.
Deviņu jauno sieviešu ierašanās ballītē izraisīja plašas diskusijas sociālajos tīklos, kur lietotāji atkal pievērsās Dikaprio attiecību vēsturei un viņa interesei par ievērojami jaunākām sievietēm.
Slavenības, kas apmeklēja Leonardo Dikaprio 52. dzimšanas dienas ballīti
Kopš 2023. gada augusta aktierim ir romantiskas attiecības ar 28 gadus veco modeli Vitoriju Čereti. Pirms tam neviena no viņa draudzenēm nebija vecāka par 25 gadiem. Pirms iepazīšanās ar Vitoriju aktieris piecus gadus bija kopā ar modeli un aktrisi Kamilu Moroni. Pāris izšķīrās 2022. gadā, tikai dažas nedēļas pēc tam, kad Kamila bija nosvinējusi savu 25. dzimšanas dienu.
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Leonardo Dikaprio 24 seksīgākās draudzenes
Leonardo Dikaprio 24 seksīgākās draudzenes.
Iepriekš Dikaprio sabiedrībā bija manīts arī kopā ar citām jaunām modelēm, tostarp 25 gadus veco Viktoriju Lamasu un 19 gadus veco Īdenu Polani. Tiesa, kāds aktierim pietuvināts avots noliedza, ka viņu ar Īdenu būtu vienojušas romantiskas attiecības. Abi tikai esot sēdējuši blakus kādā mūzikas klausīšanās pasākumā.
Dažus mēnešus pirms aktiera romāna ar Vitoriju kāds avots atklāja, ka Dikaprio vēlas veidot nobriedušākas un nopietnākas attiecības. "Tas ir tik absurdi, jo viņš nekur nevar aiziet, lai viņu uzreiz nesaistītu ar jaunāko un skaistāko sievieti, kura tur atrodas. Viņš vēlas reizi par visām reizēm atbrīvoties no šāda tēla, un viņu patiešām kaitina, ka šī reputācija joprojām seko," izdevumam "Daily Mail" toreiz stāstīja aktierim pietuvināts avots.
Vairāki avoti norāda, ka Dikaprio un Vitorijas Čeretti attiecības 2026. gadā kļuvušas arvien nopietnākas, un pāris aizvien biežāk iziet kopā sabiedrībā. Abiem ir 24 gadu vecuma starpība. Vitorija ir starptautiski atzīta modele, kura piedalījusies vairāk nekā 400 modes skatēs un rotājusi žurnāla "Vogue" vāku 24 reizes. Viņai bija uzticēts arī īpašs gods – pārstāvēt Itāliju kā vienai no karoga nesējām 2026. gada ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā.
2025. gadā pāris pirmo reizi kopā apmeklēja izsmalcināto modes pasākumu "Met Gala", savukārt 2026. gada martā abi pirmoreiz kopā ieradās uz prestižo “Oskaru” ceremoniju. Leonardo un Vitorija vairākkārt manīti arī kopīgās brīvdienās Sentropēzā un Havaju salās, kā arī izbraucienā ar velosipēdiem pa Ņujorkas ielām. Pirms attiecībām ar Holivudas aktieri Vitorija bija precējusies ar itāļu izcelsmes amerikāņu dīdžeju Mateo Milleri. Viņu laulība ilga no 2020. līdz 2023. gadam.