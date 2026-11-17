Franču kino leģenda Žerārs Depardjē pēc gadiem ilga seksuālās vardarbības skandāla nācis klajā ar negaidītu paziņojumu
Pēc gadiem ilgas tiesāšanās un skaļiem seksuālās vardarbības skandāliem viens no slavenākajiem Francijas aktieriem Žerārs Depardjē nācis klajā ar negaidītu paziņojumu.
77 gadus vecā kino leģenda nolēmusi atsaukt apelāciju par notiesājošo spriedumu seksuālās vardarbības lietā un pirmo reizi publiski atvainojusies sievietēm, kuras cietušas no viņa uzvedības. Tas nozīmē, ka aktierim piespriestais 18 mēnešu nosacītais cietumsods tagad kļuvis galīgs.
Par savu lēmumu aktieris paziņoja rakstiskā vēstījumā ar nosaukumu “J'entends” (“Es dzirdu”), kurā pirmo reizi publiski atvainojās par savu uzvedību filmēšanas laukumos. “Tiesa ir runājusi. Esmu atzīts par vainīgu. Es to uzklausu un pieņemu šo spriedumu,” paziņoja aktieris.
Depardjē arī atzina, ka gadiem ilgi savu uzvedību attaisnojis ar provokatīvu humoru un nepieklājīgiem jokiem, nepietiekami apzinoties, kā viņa izturēšanās ietekmē apkārtējos. Aktieris norādīja, ka agrāk uzskatījis savus vārdus un atsevišķus žestus par nekaitīgiem, taču tagad saprotot, ka tā nav bijis. Viņš arī atzina, ka viņa ietekmīgais stāvoklis kinoindustrijā šo rīcību padarījis vēl nozīmīgāku.
Savā paziņojumā Depardjē izteica dziļu un patiesu atvainošanos cilvēkiem, kuri varētu būt cietuši no viņa uzvedības.
Skandāla pamatā ir notikumi 2021. gadā, kad Depardjē piedalījās režisora Žana Bekera filmas “Les Volets verts” (“Zaļie slēģi”) uzņemšanā. Proti, divas filmēšanas grupas darbinieces — dekoratore Amēlija un režisora asistente, kuras vārds publiskajā telpā aizstāts ar Sāru, — apsūdzēja slaveno aktieri seksuālā vardarbībā. Sievietes apgalvoja, ka Depardjē filmēšanas laikā viņām nevēlami pieskāries, izteicis seksuāla rakstura komentārus un izturējies pazemojoši.
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2025. gada martā Parīzē sākās plašu sabiedrības uzmanību piesaistījusī tiesas prāva.
Aktieris apsūdzības noliedza, apgalvojot, ka viņa izturēšanās mēdz būt vulgāra un provokatīva, taču viņš neesot seksuāli uzbrucis nevienai sievietei. Tomēr 2025. gada 13. maijā Parīzes tiesa atzina Depardjē par vainīgu abu sieviešu seksuālā aizskaršanā un piesprieda viņam 18 mēnešu nosacītu cietumsodu. Tiesa arī noteica, ka viņa vārds jāiekļauj Francijas seksuālo noziegumu izdarītāju reģistrā.
Sākotnēji aktieris spriedumu pārsūdzēja, taču tagad nolēmis no apelācijas atteikties, tādējādi izbeidzot šo tiesvedību.
Lai gan Depardjē lēmums nozīmē, ka vairākus gadus ilgusī tiesvedība beidzot ir noslēgusies, abas cietušās sievietes uz aktiera pēkšņo atvainošanos reaģējušas atšķirīgi. Dekoratore Amēlija pēc tiesas sēdes Francijas ziņu aģentūrai AFP atzina, ka sprieduma stāšanās spēkā ir svarīga uzvara. Viņa vienlaikus neslēpa izbrīnu par aktiera lēmumu pēdējā brīdī atsaukt apelāciju. Sieviete norādīja, ka būtu vēlējusies atvainošanos saņemt daudz agrāk un personīgi, nevis ar rakstiska paziņojuma starpniecību.
Savukārt otra cietusī, režisora asistente Sāra, atzina, ka jūtas gan atvieglota, gan vīlusies. Viņa bija psiholoģiski gatavojusies atkārtotai tiesvedībai, taču aktiera pēkšņais lēmums šo procesu izbeidzis.
Depardjē pats 16. novembra tiesas sēdē nepiedalījās. Viņa advokāti skaidroja, ka aktieris vēlējies aiztaupīt gan cietušajām, gan sev vēl vienu smagu tiesas procesu.
Lai gan šajā lietā spriedums tagad ir galīgs, franču kino leģendai priekšā vēl var būt citas tiesas prāvas. Aktieris joprojām saskaras ar apsūdzībām atsevišķā lietā, kurā franču aktrise Šarlote Arno viņu apsūdz izvarošanā 2018. gadā.
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2025. gada augustā izmeklēšanas tiesnesis nolēma lietu nodot izskatīšanai tiesā, taču Depardjē šo lēmumu pārsūdzēja. Parīzes apelācijas tiesai 26. novembrī paredzēts lemt, vai lieta nonāks līdz tiesas procesam. Šajā lietā aktieris savu vainu noliedz, un galīgs spriedums nav pieņemts.
Žerārs Depardjē vairāk nekā piecdesmit gadus bija viena no nozīmīgākajām Francijas kino personībām. Viņš filmējies vairāk nekā 200 kino un televīzijas projektos, tostarp pasaulslavenajās filmās “Sirano de Beržeraks”, “Zaļā karte” un “Pēdējais metro. Savulaik aktieris bija Francijas kino lepnums, kura talantu augstu vērtēja gan skatītāji, gan kritiķi. Taču pēdējos gados viņa vārds arvien biežāk nonācis ziņu virsrakstos nevis saistībā ar jaunām lomām, bet gan nopietnām apsūdzībām un tiesvedībām.