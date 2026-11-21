Savulaik viņu dievināja miljoniem sieviešu, bet tagad viņš publiski lūdz darbu: kas noticis ar seriāla “Mežonīgā kaķe” zvaigzni?
Savulaik viņš bija viens no iekārojamākajiem Latīņamerikas telenoveļu aktieriem, kura dēļ miljoniem sieviešu visā pasaulē ik vakaru steidzās pie televizoru ekrāniem. Arī Latvijas skatītāji Mario Simarro atceras kā izskatīgo Luisu Mario no populārā seriāla “Mežonīgā kaķe”. Taču šodien 55 gadus vecā aktiera dzīve ir tālu no kādreizējās pasakas.
Vēl pirms divdesmit gadiem Mario Simarro bija viens no spožākajiem Latīņamerikas televīzijas siržu lauzējiem. Tumšmatainais kubiešu aktieris, kura atveidotie romantiskie varoņi iekaroja skatītāju sirdis, baudīja milzīgu popularitāti gan dzimtajā kontinentā, gan Eiropā.
Latvijas skatītāji viņu īpaši labi atceras no 2002. gada telenoveles “Mežonīgā kaķe”, kurā viņš atveidoja turīgo un izskatīgo Luisu Mario Arismendi. Viņa un aktrises Marlēnas Favelas atveidotās Rosauras sarežģītajam mīlasstāstam sekoja miljoniem skatītāju. Vēl lielāku starptautisko atpazīstamību viņam atnesa 2003. gada seriāls “Mežonīgās kaislības”, kas kļuva par vienu no veiksmīgākajām Latīņamerikas telenovelēm, bet tā galvenie aktieri — par starptautiskām zvaigznēm. Latvijas skatītāji Mario Simarro aktierspēli varēja baudīt arī tādās telenovelēs kā “Krāpniece”, “Mīlēt, mirt un atgriezties”, “Mantojuma lāsts” un “Mīlas jūra”.
Šķita, ka izskatīgajam aktierim spoža nākotne televīzijā ir garantēta. Tomēr pēdējos gados viņa karjera piedzīvojusi negaidītu pavērsienu. Šā gada augustā Simarro pārsteidza savus fanus, publiski vēršoties pie Spānijas televīzijas producentiem un režisoriem ar neparastu lūgumu — palīdzēt viņam atrast darbu.
Spānijas televīzijas kanāla “Telecinco” raidījumā “El verano se mueve” tika demonstrēts aktiera video vēstījums, kurā viņš atklāti runāja par sarežģīto situāciju. “Man neļauj strādāt tur, kur atrodos,” paziņoja aktieris, aicinot Spānijas producentus, režisorus un kolēģus dot viņam iespēju atgriezties pie aktiermākslas. “Man vajag un es vēlos strādāt par aktieri. Esmu pieejams,” viņš uzsvēra.
Simarro neslēpa, ka šobrīd piedzīvo sarežģītu dzīves posmu, tomēr pauda cerību drīzumā atgriezties filmēšanas laukumā.
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Vēl skaļāku rezonansi izraisīja Simarro apgalvojumi par to, kāpēc viņš vairs nesaņem darba piedāvājumus. Proti, aktieris publiski apsūdzēja ASV spāņu valodā raidošo televīzijas kanālu “Telemundo” viņa profesionālās karjeras bloķēšanā. Pēc Simarro teiktā, viņš esot iekļauts neoficiālā melnajā sarakstā, kas liedz piedalīties ne tikai “Telemundo”, bet arī citu producentu projektos. Viņš apgalvoja, ka šķēršļi tiekot likti pat viņa aģentu centieniem vienoties par lomām citās televīzijas kompānijās. Simarro uzsvēra, ka šāda rīcība, viņaprāt, ir prettiesiska.
2022. gadā Simarro vēl atgriezās skatītāju priekšā, atkārtoti atveidojot Huanu Rejesu seriāla “Mežonīgās kaislības” otrajā sezonā. Taču pēc šī projekta viņa televīzijas karjera nav atguvusi agrāko vērienu. Turklāt aktieris vēlāk publiski kritizēja arī pašu seriāla turpinājumu, paužot neapmierinātību ar tā iznākumu.
Spānijas raidījumā “El verano se mueve” izskanēja arī pārsteidzošas detaļas par aktiera finansiālo situāciju. Žurnālists Alekss Alvaress, kurš bija sazinājies ar Simarro, apgalvoja, ka ilgstošais darba trūkums būtiski ietekmējis kādreizējās zvaigznes ienākumus. Pēc žurnālista teiktā, aktierim nācies izīrēt savu māju Losandželosā un pārcelties uz ievērojami mazāku dzīvokli, jo viņa iekrājumi sākuši sarukt.
Raidījumā arī izskanēja, ka aktierim agrāk bijušas sarežģītas attiecības ar atsevišķiem kolēģiem. Kā apgalvoja Alvaress, Simarro pats esot atzinis, ka kādā karjeras posmā sadarbība ar viņu nav bijusi viegla.
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Ar profesionālajām neveiksmēm Simarro problēmas nebeidzas. Vasarā kļuva zināms, ka izjukušas aktiera aptuveni astoņus gadus ilgās attiecības ar slovāku modeli Bronislavu Gregušovu, ar kuru viņam ir četrus gadus veca meita Brianna. Par attiecību beigām publiski paziņoja pati Gregušova, atklājot, ka turpinās šķiršanās process un viņa kopā ar meitu atgriezusies dzimtenē.
Taču šķiršanās nav noritējusi bez skandāliem. Gregušova publiski izteikusi nopietnas apsūdzības par iespējamu vardarbību ģimenē. Sarunā ar māsu viņa apgalvoja, ka attiecību laikā vairākkārt piedzīvojusi vardarbību un kādā brīdī bijusi spiesta vērsties policijā.
Neraugoties uz pēdējo gadu satricinājumiem, Simarro negrasās pamest aktiermākslu. Gluži pretēji — viņš uzsver, ka joprojām vēlas strādāt un ir gatavs pieņemt jaunus piedāvājumus. Turklāt aktiera karjerā jau iezīmējas kāds jauns pavērsiens. Kā liecina kino datubāzē IMDb pieejamā informācija, Simarro piedalījies gaidāmajā filmā “All Because of You”, kurā atveido Rodrigo. Filma pašlaik atrodas pēcapstrādes stadijā, taču tās pirmizrādes datums vēl nav zināms.