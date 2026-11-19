Kur pazudusi 90. gadu skaistule Jasmīna Blīta? Seriāla “Pludmales patruļa” zvaigzne pēc skaļiem skandāliem izvēlējusies pavisam citu dzīvi
Deviņdesmitajos gados viņa bija viena no iekārojamākajām Holivudas sievietēm, kuras fotogrāfijas rotāja žurnālu vākus, bet loma leģendārajā seriālā “Pludmales patruļa” padarīja viņu par pasaules mēroga zvaigzni. Tomēr spožajai karjerai sekoja atkarība, skaļš arests un negaidīta pazušana no televīzijas ekrāniem. Kā šodien dzīvo 58 gadus vecā Jasmīna Blīta?
Jasmīna Blīta piedzima 1968. gada 14. jūnijā Ņujorkā, un viņas pirmā sastapšanās ar kameru notika vēl zīdaiņa vecumā. Jau desmit mēnešu vecumā meitenīte filmējās bērnu šampūna reklāmā, bet vēlāk pievērsās aktiermākslai.
Sākotnēji viņa piedalījās televīzijas ziepju operās, taču īstais izrāviens pienāca 1993. gadā, kad Blīta pievienojās populārā seriāla “Pludmales patruļa” aktieru sastāvam. Viņas atveidotā glābēja Kerolaina Holdena ātri vien kļuva par vienu no skatītāju iemīļotākajiem tēliem. Tumšmatainā skaistule līdzās Pamelai Andersonei un Deividam Haselhofam iemantoja milzīgu popularitāti.
1995. gadā žurnāls “People” viņu iekļāva pasaules 50 skaistāko cilvēku sarakstā, savukārt vēlāk viņas vārds vairākkārt parādījās izdevuma “FHM” veidotajos seksīgāko sieviešu reitingos. Divus gadus vēlāk, 1907. gadā, Blīta pameta “Pludmales patruļu” un turpināja karjeru citos projektos. No malas šķita, ka aktrises karjera tikai uzņem apgriezienus. Taču aiz spožā Holivudas tēla slēpās problēmas, kas drīz vien mainīja viņas dzīvi.
Atkarība, kas gandrīz iznīcināja karjeru
Slavas virsotnē Blīta sāka cīnīties ar kokaīna atkarību. Vēlāk aktrise pati atklāja, ka narkotiku lietošana pakāpeniski pārņēmusi viņas ikdienu, ietekmējot gan veselību, gan profesionālās gaitas.
2003. gadā žurnālā “Glamour” publicētā personiskā stāstā viņa atzina, ka atkarības dēļ mēdza negulēt vairākas diennaktis pēc kārtas. Viņas veselība pasliktinājās, un kādā fotosesijā aktrise pat zaudēja samaņu.
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Problēmas kļuva arvien grūtāk noslēpt arī filmēšanas laukumā. Seriāla “Pludmales patruļa” scenārists un producents Duglass Švarcs vēlāk atklāja, ka sadarbība ar aktrisi kļuvusi sarežģīta, jo viņa mēdza neierasties darbā.
Savukārt 2001. gada septembrī Blītas vārds nonāca laikrakstu pirmajās lappusēs pavisam cita iemesla dēļ. Mičiganas štatā aktrise iekļuva ceļu satiksmes negadījumā, pēc kura policija pie viņas atrada kokaīnu. Viņa tika aizturēta un vēlāk atzina vainu narkotiku glabāšanā. 2002. gada janvārī tiesa aktrisei piesprieda divu gadu pārbaudes laiku, regulāras narkotiku pārbaudes un 100 stundas sabiedriskā darba.
Mīlestību atrada rehabilitācijas klīnikā
Tomēr tieši cīņas laikā ar atkarību Blītas dzīvē ienāca cilvēks, ar kuru viņa ir kopā arī šodien. Rehabilitācijas laikā aktrise iepazinās ar uzņēmēju Polu Čerito, kurš tolaik bija naktskluba īpašnieks. Abu attiecības turpinājās arī pēc ārstēšanās, un 2002. gada augustā pāris apprecējās. Pamazām Blīta atteicās no agrākā dzīvesveida un izvēlējās privātāku ikdienu.
2003. gadā viņa vēl piedalījās televīzijas filmā “Pludmales patruļa: Kāzas Havaju salās”, kurā atkal iejutās Kerolainas Holdenas lomā, taču pēc tam praktiski pazuda no izklaides industrijas.
Lai gan 2021. gadā aktrise uz īsu brīdi atgriezās pie filmēšanās neatkarīgajā komēdijā “Whack the Don”, šis projekts nekļuva par sākumu jaunai Holivudas karjerai.
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Kā Jasmīna Blīta dzīvo šodien?
Pēdējos gados aktrise publiski redzama ļoti reti. Viņa kopā ar vīru dzīvo ASV, un ārvalstu mediji vēsta, ka pāris laiku pavada gan Losandželosā, gan Arizonas štatā.
Nereti vien paparaci iemūžina Blītu, atgādinot par kādreizējo televīzijas zvaigzni, kura jau sen atteikusies no sarkanajiem paklājiem.
Taču īpaši iepriecinošas ziņas par aktrisi izskanēja 2026. gada jūnijā. Viņas bijušais “Pludmales patruļas” kolēģis Deivids Čokači podkāstā “Still Here Hollywood” atklāja, ka Blītai klājoties lieliski. “Es zinu, ka viņai klājas fantastiski. Viņa ir precējusies, ļoti laimīga, nelieto narkotikas un jūtas lieliski,” sacīja aktieris.
Čokači arī atklāja, ka Blīta tikusi uzrunāta dalībai dokumentālajā projektā par leģendāro seriālu, taču piedāvājumu noraidījusi. Pēc viņa teiktā, aktrise vienkārši nevēlas atgriezties sabiedrības uzmanības centrā.