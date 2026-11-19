Vīrs bija pret, bet Justīne nepadevās - influencere Juška Padruška atklāj, kā izvēlējušies meitiņas vārdu
Ēdienu influencere un satura veidotāja Juška Padruška jeb Justīne Martinsone sociālajos tīklos pastāstījusi, kā nonākusi pie meitiņas vārda izvēles. Izrādās, Lilijas vārds Justīnei bijis padomā jau labu laiku pirms bērniņa piedzimšanas, taču vīrs Artūrs sākotnēji šo ieceri noraidījis.
Justīne atklāj, ka par meitas vārda izvēli saņem daudz jautājumu no saviem sekotājiem. Viņa stāsta, ka vārdu Lilija bija noskatījusi jau aptuveni gadu pirms meitiņas nākšanas pasaulē. Tomēr, kad viņa ar šo ideju vērsusies pie vīra, viņa entuziasms nav bijis abpusējs.
Artūrs sākotnēji bijis kategoriski pret šādu izvēli, jo viņam šķitis, ka vārdu būs grūti izrunāt. Justīne gan atzīst, ka saprot vīra bažas, jo vārdā tiešām ir vairāki burti “L”.
Tomēr Lilija nebija vienīgais vārds, ko pāris apsvēra. Abiem bijis svarīgi, lai meitas vārds būtu latvisks, atrodams vārdu kalendārā un vienlaikus skanētu pietiekami starptautiski. Justīnei turklāt gribējies, lai bērnu vārdi būtu saistīti ar dabu – meitai tas varētu būt kāds zieda nosaukums.
Tāpēc viņa izskatījusi dažādus ziedu vārdus, kas sastopami latviešu kalendārā. Pēc Lilijas viens no viņas favorītiem bijis vārds Roze, taču arī šī ideja vīram nav gājusi pie sirds – Artūrs to uzskatījis par vecmodīgu vārdu. Justīnei patikuši arī tādi varianti kā Vizbulīte un Vijolīte, kā arī Aurora.
Neraugoties uz citām iespējām, doma par Liliju Justīnei nav devusi mieru. Viņa atzīst, ka pat sākusi pārdzīvot, ka iecerēto vārdu varētu neizdoties izvēlēties. Tāpēc Artūram ticis dots vēl laiks, lai aprastu ar šo domu un iemācītos izrunāt vārdu Lilija.
Galu galā Justīnes neatlaidība vainagojusies panākumiem, un Artūrs piekritis šim vārdam. Jaunā māmiņa uzskata, ka tas meitai ļoti piestāv. Viņai patīk arī vārda dažādās mīļvārdiņu formas – Lilīte un Lilucis.
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Jau vēstīts, ka 1. augustā Justīne sociālajā tīklā “Instagram” paziņoja par meitas piedzimšanu. Viņa dalījās ar aizkustinošu fotogrāfiju, kurā redzamas māmiņas un jaundzimušās meitiņas rokas, un atklāja, ka mazulītei dots vārds Lilija.