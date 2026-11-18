Aiz šīm leģendārajām latviešu dziesmām slēpjas stāsti par cenzūru, aizliegumiem un mūziķu drosmi nepakļauties varas spiedienam.
Mūzika
Šodien 06:07
Šodien tās dzied visa Latvija, bet reiz tās centās apklusināt: mūsu leģendāro dziesmu nezināmie stāsti
Šodien, 18. novembrī, Latvija svin savu 108. dzimšanas dienu. Šajā dienā īpaši skan arī dziesmas, kas gadu desmitiem vienojušas latviešus, stiprinājušas nacionālo pašapziņu un kļuvušas par neatņemamu mūsu kultūras mantojuma daļu. Taču ne visām Latvijas mūzikas leģendām ceļš līdz klausītāju sirdīm bijis viegls.
Kā liecina vēstures liecības un mūzikas pētnieku apkopotā informācija, dažas no šīm dziesmām savulaik tika aizliegtas, citu izpildīšanu centās ierobežot, bet atsevišķu skaņdarbu dēļ padomju varas nežēlastībā nonāca arī paši mūziķi.
Par godu Latvijas dzimšanas dienai atskatāmies uz astoņām leģendārām dziesmām, kuru vēsturē netrūkst cenzūras, skandālu un pārsteidzošu pavērsienu.