Harijam Stailsam smaga vilšanās, Bejonse pārspēj rekordus: “Grammy” nominācijas sagādā negaidītus pārsteigumus
Pirmdien, 16. novembrī, paziņoti 2027. gada prestižās mūzikas balvas “Grammy” nominanti, un rezultāti sagādājuši ne vienu vien pārsteigumu. Kamēr Bejonsa sasniegusi vēsturisku rekordu un britu dziedātāja Raye kļuvusi par nomināciju līderi, vairākas pasaulslavenas zvaigznes palikušas tukšā. Viens no lielākajiem pārsteigumiem ir Harijs Stailss, kurš šoreiz nav saņēmis nevienu nomināciju.
Vēl 2023. gadā Harijs Stailss triumfēja “Grammy” ceremonijā, iegūstot gada albuma balvu par “Harry's House”. Taču šoreiz mūzikas industrijas prestižākā ceremonija viņam varētu paiet bez īpašas svinēšanas. Dziedātāja jaunākais albums “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” pēc iznākšanas uzreiz sasniedza ASV albumu topa “Billboard 200” pirmo vietu, bet tā pirmais singls “Aperture” ierindojās “Billboard Hot 100” virsotnē.
Tomēr ar šiem panākumiem izrādījies par maz, lai pārliecinātu Amerikas Skaņu ierakstu akadēmijas balsotājus. Stailss nav nominēts nevienā kategorijā, lai gan pirms nomināciju izziņošanas tika uzskatīts par vienu no potenciālajiem pretendentiem uz nozīmīgākajām balvām.
Līdzīgu vilšanos piedzīvojusi arī dziedātāja Greisija Abramsa. Viņas trešais albums “Daughter From Hell” sasniedza ASV topa pirmo vietu, taču arī viņa palikusi bez nominācijām. Tāpat bez ievērības atstāts arī Hilarijas Dafas jaunais albums “Luck… Or Something”, ar kuru kādreizējā Disneja zvaigzne pēc ilgāka pārtraukuma atgriezās mūzikā.
Savukārt dziedātājs Noa Kāhans, kuram eksperti prognozēja vairākas nozīmīgas nominācijas, saņēmis tikai vienu – par labāko mūsdienu folkmūzikas albumu. Uz rezultātiem viņš sociālajā tīklā “X” reaģējis lakoniski: “Dzīve turpinās.”
Kamēr daļa mūziķu piedzīvojusi vilšanos, citiem šis gads izrādījies īpaši veiksmīgs.
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Pasaulslavenā dziedātāja Bejonsa sasniegusi jaunu vēsturisku robežu – viņa kļuvusi par pirmo mākslinieci, kas karjeras laikā saņēmusi 100 “Grammy” nomināciju. Zīmīgi, ka šogad dziedātāja nav izdevusi jaunu pilna apjoma studijas albumu. Jubilejas nomināciju viņai nodrošinājusi dziesma “Morning Dew (Donk)”, kas izdota par godu 2006. gada albuma “B'Day” divdesmitajai gadadienai.
Ievērības cienīgu atgriešanos piedzīvojusi arī popmūzikas karaliene Madonna. Viņas albums “Confessions II”, kas ir turpinājums 2005. gada ierakstam “Confessions on a Dance Floor”, nodrošinājis dziedātājai četras nominācijas. Tās ir viņas pirmās “Grammy” nominācijas aptuveni 16 gadu laikā. Tiesa, Madonna nav iekļuvusi nevienā no trim prestižākajām kategorijām – gada albums, gada dziesma un gada ieraksts.
Arī Teilorei Sviftai šogad nāksies samierināties ar salīdzinoši pieticīgāku nomināciju skaitu. Pasaulslavenā dziedātāja saņēmusi piecas nominācijas, tostarp visās trijās galvenajās kategorijās. Lai gan vairumam mākslinieku tas būtu izcils sasniegums, Sviftas gadījumā, ņemot vērā viņas līdzšinējos panākumus, rezultāts ir nedaudz pieticīgāks, nekā daudzi gaidīja.
Par šā gada lielāko nomināciju pārsteigumu kļuvusi britu dziedātāja Raye, kura saņēmusi 11 nominācijas, apsteidzot visas pārējās pasaules mūzikas zvaigznes. Viņai seko spāņu mūziķe Rosalía ar deviņām nominācijām. Abu mākslinieču panākumi īpaši izceļas laikā, kad vairākas komerciāli ļoti veiksmīgas popmūzikas zvaigznes palikušas bez gaidītās atzinības.
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Negaidītu nomināciju saņēmis arī skandalozais reperis Kanje Vests, kurš pēdējos gados vairākkārt izpelnījies nosodījumu antisemītisku izteikumu dēļ. Viņa albums “Bully” nominēts labākā repa albuma kategorijā.
Savukārt bijušais grupas “The Beatles” dalībnieks Pols Makartnijs par savu jaunāko albumu “The Boys of Dungeon Lane” saņēmis vienu nomināciju. Vēl trīs nominācijas saistītas ar viņa darbu un dzīvesstāstu, tostarp dokumentālo filmu “Man on the Run”.
69. ikgadējā “Grammy” balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies 2027. gada 7. februārī Losandželosā, kad arī noskaidrosies, kuri no nominantiem mājās dosies ar prestižajām zelta gramofona statuetēm.
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