"Esmu redzējis pat seksīgākus kartupeļus!" Jaunā Džeimsa Bonda izvēle sacēlusi vētru - reaģē arī bijušais aģents 007
Ziņa, ka nākamais Džeimss Bonds būs britu aktieris Roberts Patinsons, izraisījusi plašas diskusijas visā pasaulē. Kamēr vieni slavē 40 gadus vecā aktiera talantu un uzskata viņu par lielisku izvēli leģendārajai lomai, citi neslēpj vilšanos. Savu viedokli paudušas arī Holivudas zvaigznes un viens no iepriekšējiem Bonda atveidotājiem.
Ņemot vērā, ka neziņa par jauno Džeimsu Bondu bija ilgstoša, pēc izskanējušā paziņojuma sociālajos tīklos nekavējoties uzvirmojušas karstas diskusijas. Daļa franšīzes cienītāju apšauba, vai aktieris, kurš iepriekš atveidojis gan vampīru Edvardu Kalenu filmu sāgā “Krēsla”, gan Betmenu, spēs pārliecinoši iejusties izsmalcinātā britu slepenā aģenta tēlā. “Viņam pietrūkst magnētiskā šarma, noslīpētās elegances, vīrišķīgās pārliecības un izsmalcinātības, kas raksturo Džeimsu Bondu,” rakstījis kāds neapmierināts skatītājs.
Cits piebildis, ka Patinsons nerada iespaidu par harismātisku, pašpārliecinātu sieviešu siržu lauzēju. Vēl kāds bijis krietni skarbāks: “Esmu redzējis seksīgākus kartupeļus!”
Viena no biežākajām iebildēm saistīta ar aktiera jau tā iespaidīgo karjeru. Kritiķi uzskata, ka vienam aktierim nevajadzētu vienlaikus atveidot vairākus pasaulslavenus kino varoņus. “Betmens nevar būt arī Bonds. Vajadzēja izvēlēties kādu mazpazīstamu aktieri. Slikts lēmums,” sociālajā tīklā “X” paziņojis britu žurnālists un televīzijas personība Pīrss Morgans.
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Arī daļa skatītāju uzskata, ka Patinsons daudz labāk iederētos Bonda pretinieka lomā. Tikmēr citi atzīst, ka tieši aktiera spēja atveidot neparastus un psiholoģiski sarežģītus tēlus padara viņu par interesantu izvēli.
Netiek taupīti arī joki par Patinsona agrākajām lomām. Sociālajos tīklos izplatās asprātības par to, kā reizējais vampīrs kļuvis par Betmenu, bet tagad ieguvis arī licenci nogalināt. Tomēr netrūkst arī sajūsminātu komentāru. Aktiera atbalstītāji slavē viņa daudzpusību un uzskata, ka Patinsons spēs piešķirt leģendārajam spiegu tēlam jaunu elpu.
Roberts Patinsons sāgā „Krēsla”
Roberts Patinsons sāgā „Krēsla”.
Atšķirībā no daudziem skeptiski noskaņotajiem skatītājiem bijušais Džeimsa Bonda atveidotājs Džordžs Leizenbijs, kurš slepeno aģentu spēlēja 1969. gada filmā “Viņas Majestātes slepenajā dienestā”, jauno kolēģi sagaidījis ar apsveikumu. 87 gadus vecais aktieris savā “Instagram” kontā publicējis video, kurā personīgi uzrunā Patinsonu: “Robert, laipni lūgts pasaules ekskluzīvākajā klubā!”
Savukārt aktieris Ralfs Fainss, kurš trijās Bonda filmās atveidojis britu izlūkdienesta vadītāju M, atzinis, ka emocionāli vēl nav gatavs atvadīties no iepriekšējā Bonda – Daniela Kreiga. “Atvainojiet, bet es joprojām esmu iemīlējies Danielā Kreigā,” intervijā ar Endiju Koenu jokojis aktieris, atzīstot, ka šķiršanās no līdzšinējā Bonda tēla viņam nav viegla.
Daniels Kreigs aģenta Džeimsa Bonda lomā
Daniels Kreigs aģenta Džeimsa Bonda lomā.
Vienlaikus Fainss uzsvēris, ka Patinsons ir lielisks aktieris un viņš nešaubās par jaunā kolēģa spējām. Abu aktieru ceļi jau reiz krustojušies filmā “Harijs Poters un Uguns biķeris”, kur Fainss atveidoja Voldemortu, bet Patinsons – Sedriku Digoriju.
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Jaunā Bonda izvēli atzinīgi novērtējis arī Holivudas aktieris Breds Pits. Uzzinot par Patinsona apstiprināšanu lomai, viņš intervijā “Extra TV” slavējis kolēģa līdzšinējo karjeru. “Man ļoti patīk šī ideja. Man patīk viņa darbs un viņa izvēles. Viņš ir īsts talants,” sacījis Pits.
Turklāt aktieris atzinis, ka pats labprāt atveidotu ļaundari kādā no jaunajām Bonda filmām. Viņš gan piebildis, ka pēc Havjera Bardema iespaidīgā snieguma filmā “Operācija “Skyfall”” šāds uzdevums nebūtu viegls.
Arī britu karaliskā ģimene nav palikusi malā. Tās oficiālajā sociālo tīklu kontā publicēts lakonisks sveiciens: “Laipni lūgts Viņa Majestātes slepenajā dienestā, Bonda kungs!”
Interesanti, ka līdzīgi strīdi savulaik izcēlās arī pēc Daniela Kreiga apstiprināšanas Bonda lomai 2005. gadā. Toreiz daļa fanu uzskatīja, ka blondais aktieris neatbilst ierastajam britu slepenā aģenta tēlam. Tomēr Kreigs šo lomu atveidoja piecās filmās, kļūstot par vienu no pazīstamākajiem Bonda tēla iemiesotājiem.
Šons Konerijs kā Džeimss Bonds
Jauno Bonda filmu režisēs Denī Vilnēvs, bet scenāriju raksta seriāla “Peaky Blinders” veidotājs Stīvens Naits.
Kopš pirmās Džeimsa Bonda filmas “Doktors Nē” iznākšanas 1962. gadā leģendāro britu slepeno aģentu oficiālajā filmu sērijā atveidojuši seši aktieri – Šons Konerijs (1962–1967, 1971), Džordžs Leizenbijs (1969), Rodžers Mūrs (1973–1985), Timotijs Daltons (1987–1989), Pīrss Brosnans (1995–2002) un Daniels Kreigs (2006–2021). Roberts Patinsons kļūs par septīto aktieri, kuram uzticēta ikoniskā aģenta 007 loma.