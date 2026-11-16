„Simpsoni” atkal pareģo nākotni: internetā izplatās biedējoša teorija par notikumiem 17. novembrī
Vai populārais animācijas seriāls „Simpsoni” atkal paredzējis nākotni? Sociālajos tīklos izplatījusies satraucoša teorija, ka jau rīt, 17. novembrī, pasauli varētu piemeklēt milzīgs elektroapgādes pārtraukums.
Uzmanīgākie "Simpsonu" skatītāji pamanījuši biedējošu sakritību kādā pirms trim gadiem demonstrētā seriāla epizodē. Aizdomas vēl vairāk pastiprinājis ASV varasiestāžu paziņojums par tajā pašā dienā paredzētu ārkārtas brīdināšanas sistēmas pārbaudi.
Ažiotāžas centrā nonākusi „Simpsonu” 35. sezonas septītā sērija „It's a Blunderful Life”, kas pirmizrādi piedzīvoja 2023. gada 19. novembrī. Tajā Springfīldu piemeklē plašs elektrības padeves pārtraukums, kura dēļ pilsētas iedzīvotāji sešas dienas paliek bez elektrības. Īpašu uzmanību piesaistījusi Lisas Simpsones dienasgrāmata, kurā redzams 17. novembra datums un piezīme par tuvojošos vētru.
😆 Did The Simpsons predict the apocalypse on November 17? The internet has spotted a creepy coincidence In Season 35, Episode 7 of The Simpsons, titled It's a Blunderful Life, which aired on November 19, 2023, Springfield loses power for six days after a massive blackout. Lisa Simpson's diary features the date November 17 — the very day conspiracy theorists are now predicting a global blackout. And the coincidence gets even stranger: a nationwide test of the US Emergency Alert System is actually scheduled for November 17, 2026. Radio and TV broadcasts will be briefly interrupted to transmit a test alert. Of course, the episode is about Springfield, not the end of the world 😁— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026
Tieši šo detaļu sazvērestības teoriju piekritēji sākuši saistīt ar 2026. gada 17. novembri, apgalvojot, ka seriāls jau pirms vairākiem gadiem brīdinājis par gaidāmu katastrofu. Sociālajos tīklos izplatās fragmenti no epizodes un spekulācijas par iespējamu elektrības pazušanu visā pasaulē. Tomēr pašā seriālā nav minēts ne 2026. gads, ne globāla katastrofa.
Papildu satraukumu radījis fakts, ka 17. novembrī ASV patiešām paredzēta valsts mēroga ārkārtas brīdināšanas sistēmas pārbaude. Tās laikā uz aptuveni vienu minūti tiks pārtrauktas ierastās radio un televīzijas pārraides. ASV Federālā ārkārtas situāciju pārvaldības aģentūra skaidrojusi, ka šādas pārbaudes tiek veiktas, lai pārliecinātos par sistēmas gatavību reālām ārkārtas situācijām.
Lai gan datumu sakritība šķiet neparasta, nekas neliecina, ka 17. novembrī būtu gaidāms pasaules mēroga elektrības padeves pārtraukums vai cita katastrofa.