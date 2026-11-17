"Mans jaunais labākais draugs!" Uzmanības centrā nonāk sens Diddy un Rasela Brenda kopīgs video
No jauna uzmanības centrā nonācis 2009. gadā uzņemts video, kurā amerikāņu reperis Šons “Diddyy” Kombss un britu aktieris Rasels Brends, lidojot uz Lasvegasu, joko par sieviešu meklēšanu intīmiem piedzīvojumiem. Abi vīrieši tagad izcieš cietumsodu par seksuāla rakstura noziegumiem.
Kā izrādās, Rasels Brends un Šons Kombss ir pazīstami jau daudzus gadus. No jauna publikas uzmanību piesaistījis sens video, kurā Rasels Brends (tagad 51) un Šons “Diddy” Kombss (57), lidojot privātā lidmašīnā uz Lasvegasu, joko par to, ka vajadzētu "atrast kādas sievietes, ar kurām pārgulēt". Video 2009. gada augustā pirmo reizi publicēts Brenda "YouTube" kanālā, taču tagad, kad abi vīrieši izcieš cietumsodu, tas atkal izraisījis plašu interesi. Videoierakstā Diddy nodēvē Brendu par savu "jauno labāko draugu" un apgalvo, ka abi kļuvuši par "ļoti, ļoti, ļoti tuviem draugiem".
Rasels Brends un Diddy izrādās seni draugi
Kad Kombss pajoko, ka abi dodas uz "randiņu kā divi heteroseksuāli vīrieši", Brends painteresējas, ar ko gan šādam randiņam vajadzētu beigties. "Mēs varētu atrast kādas sievietes, ar kurām pārgulēt," atbild Kombss. "Pie tāda secinājuma esam nonākuši," smaidot nosaka Brends. Video noslēgumā reperis Diddy vēršas pie skatītājiem: "Jūs mūs redzat mūsu 48 stundu piedzīvojuma pašā sākumā. Kā zināms, tas, kas notiek Lasvegasā, paliek Lasvegasā. Taču mēs... patiesībā plānojam nonākt slimnīcā."
Vēlāk, 2010. gadā, intervijā "Blacktree TV" Brends šo braucienu raksturoja kā "piespiedu brīvdienas", piebilstot, ka Kombss par viņu esot rūpējies.
Kāds komentētājs pie video tagad uzrakstījis: “2009. gads – Rasels Brends un Diddy lido uz Lasvegasu. 2026. gads – Rasels Brends un Diddy lido uz cietumu.”
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Senais video atkal nonācis uzmanības centrā laikā, kad abi vīrieši saskārušies ar nopietnām juridiskām sekām, lai gan viņu lietas nav savstarpēji saistītas. Brendam 9. novembrī par izvarošanu un seksuālu vardarbību tika piespriests 10 gadu un sešu mēnešu cietumsods, savukārt Kombss izcieš 50 mēnešu cietumsodu pēc notiesāšanas par noziegumiem, kas saistīti ar prostitūciju.