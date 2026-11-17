FOTO. Emma Vatsone piedzīvo nelāgu kritienu pēc ballītes Losandželosā
Aktrise Emma Vatsone nesen piedzīvojusi nepatīkamu kritienu. Tas noticis, kad “Harija Potera” filmu zvaigzne pametusi žurnāla “GQ” rīkoto slavenību ballīti Losandželosā.
Nepatīkamais kritiens atgadījās piektdienas vakarā, kad pēc žurnāla “GQ” ceremonijas “Gada vīrieši” 36 gadus vecā filmu zvaigzne posās mājup. Emma Vatsone pirms pasākuma bija izvairījusies no pozēšanas uz sarkanā paklāja, bet ballītē pievienojās slavenību pulkam, tostarp Karai Deleviņjai un Rūmerai Villisai. Viesi uz grezno ikgadējo balli pulcējās leģendārajā viesnīcā "Chateau Marmont".
Emma Vatsone pakrīt pēc balvu ceremonijas
Aktrise izskatījās eleganti, tērpusies rakstainā mini kleitā no 2016. gada "Valentino x Christi Belcourt Resort" kolekcijas. Šādu kleitu lietotu luksusa apģērbu tirgū iespējams iegādāties par aptuveni 3500 ASV dolāru.
Tomēr vakars noslēdzās visai sāpīgi. Ejot pa nelīdzenu virsmu, Vatsone zaudēja līdzsvaru un nokrita. Visticamāk, situāciju vēl vairāk sarežģīja viņas izvēlētās melnbalti svītrainās "Jacquemus" augstpapēžu kurpes, kuru cena ir aptuveni 950 ASV dolāru.
Brīdī, kad viens no klātesošajiem aktrisei uzsauca, ka viņa ir šī cilvēka visu laiku mīļākā aktrise, Vatsonei pēkšņi misējās un viņa nokrita, gandrīz paraujot sev līdzi arī kādu fanu, kurš vēlējās saņemt autogrāfu.
Apkārtējie nekavējoties steidzās palīgā, taču aktrise pati ātri piecēlās kājās. Lai gan sākumā viņa izskatījās nedaudz apjukusi, jau pēc mirkļa Vatsone atvainojās, pasmaidīja un atguva ierasto mieru.
Kamēr aktrise centās atgūties pēc kritiena, viņu ielenca fani, kuri vēlējās iegūt kopīgu selfiju. Vatsone laipni pasmaidīja un pēc tam kopā ar dīdžeju Takeru Halpernu steigšus devās uz automašīnu, kas viņu jau gaidīja.
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Vatsone bija viena no pasākuma īpašajām viešņām, jo 2013. gadā pati bija saņēmusi žurnāla "GQ" titulu "Gada sieviete".
Šogad svinīgajā vakarā par gada dizaineru tika godināts modes nama "Celine" radošais direktors Maikls Raiders, savukārt par gada režisoru atzīts filmas "Kāpa" ("Dune") režisors Denī Vilnēvs. Pasākumu vadīja "GQ" globālais redakcijas direktors Adams Baidavi, kuram pievienojās trīs pazīstami aktieri – Kriss Roks, Endrū Gārfīlds un Mets Deimons. Savukārt žurnāla "GQ" tiešraidi no sarkanā paklāja sociālajā tīklā "Instagram" vadīja populārais "YouTube" satura veidotājs Benito Skiners.
Vatsonei šis vakars, visticamāk, atsauca atmiņā patīkamus notikumus pirms 13 gadiem, kad viņa pati saņēma līdzvērtīgu apbalvojumu sieviešu kategorijā. Toreiz žurnāls uzsvēra, ka aktrisei izdevies veiksmīgi atbrīvoties no bērnu zvaigznes tēla, izvēloties daudzpusīgākas un emocionāli sarežģītākas lomas tādās filmās kā "Mana nedēļa ar Merilinu" ("My Week with Marilyn") un "Privilēģijas būt vienam" ("The Perks of Being a Wallflower"). Tajā laikā Vatsone gatavojās arī Darena Aronovska filmas "Noass" ("Noah") pirmizrādei un piedalījās Giljermo del Toro iecerētās "Skaistules un briesmoņa" ("Beauty and the Beast") ekranizācijas veidošanā. Lai gan projekts tika oficiāli apstiprināts, del Toro vēlāk no režisora amata atkāpās un filma ar šo sastāvu netika realizēta. Emma Vatsone vēlāk piedalījās citā, 2017. gada Disneja studijas ekranizācijā ar Denu Stīvensu.
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Saņemot apbalvojumu, aktrise toreiz atzina, ka jūtas pagodināta, bet atklāja, ka draugi viņu draudzīgi ķircinot par šo jauno titulu.
Uz aizvadītajā piektdienas vakarā notiekošo pasākumu Vatsone ieradās viena, lai gan šā gada sākumā bija apstiprinājusi attiecības ar miljardieri, uzņēmēju Gonzalo Eviju Bajeresu. Vēl pērn tika uzskatīts, ka aktrise tiekas ar Kīranu Braunu, taču tagad viņas sirdi pieder meksikāņu uzņēmējam. Pāris iepriekš manīts kaislīgi skūpstāmies Mehiko lidostā.
Bajeresa ģimenei piederējis kalnrūpniecības uzņēmums, kura vērtība mērāma miljardos dolāru. Viņa vectēvs Alberto Evija Bajeress, kurš nomira 2022. gadā, bija viens no visu laiku bagātākajiem cilvēkiem Meksikā. Viņa turība tika lēsta aptuveni 8,6 miljardu ASV dolāru apmērā.
Kāds avots izdevumam "Daily Mail" par Vatsones un Bajeresa attiecībām atklājis: "Gonzalo jau sen tiek uzskatīts par vienu no iekārojamākajiem vecpuišiem Meksikā, taču tagad šķiet, ka viņš ir līdz ausīm iemīlējies. Attiecības ar Emmu viņš uztver ļoti nopietni un jau ir iepazīstinājis viņu ar saviem vecākiem."
"Nav šaubu, ka Gonzalo un Emma kļūst par vienu no 2026. gada negaidītākajiem un ietekmīgākajiem slavenību pāriem," piebildis avots.
Iespējams, ja Bajeress būtu pavadījis Vatsoni uz apbalvošanas ceremoniju, viņam būtu izdevies palīdzēt aktrisei noturēt līdzsvaru. Līdzīga situācija bija vērojama ar aktrisi Sofiju Vergaru un viņas jauno mīļoto Duglasu Šabotu, kurš pieturēja mīļoto, kad viņai samežģījās kāja augstpapēžu kurpēs, un palīdzēja aktrisei droši nokļūt līdz automašīnai.
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Vatsones parādīšanās sabiedrībā notika neilgi pēc tam, kad viņas tēvs bija brīdinājis jauno Harija Potera seriāla galveno lomu atveidotāju vecākus par slavas iespējamo ietekmi uz bērniem. Šobrīd jau sākusies jaunā HBO seriāla "Harijs Poters" filmēšana.
Emma Vatsone Hermioni atveidoja desmit gadus, piedaloties visās "Harija Potera" filmās. Tagad viņas tēvs Kriss Vatsons atklājis, cik daudz pūļu savulaik ieguldījis, lai meita, neraugoties uz milzīgo popularitāti, saglabātu saikni ar ikdienas dzīvi. Intervijā "Times Radio" viņš sacīja: " Kā vecākam tev neizbēgami ir jāuztraucas... Slava var kļūt par ļoti smagu pārbaudījumu gan bērnam, gan viņa vecākiem, un ne vienmēr ar to izdodas tikt galā. Noteikti palīdzēja tas, ka es pats filmas gandrīz nemaz neskatos. Mūsu ģimenē kino nekad nav bijis kas īpašs, tāpēc mums bija vieglāk palīdzēt Emmai saglabāt realitātes izjūtu," viņš skaidroja. "Mēs centāmies pēc iespējas saglabāt ierasto dzīves ritmu. Tiesa, reizēm viņas mājasdarbus uz skolu nogādāja ar motociklu, taču tas nemainīja faktu, ka viņai tie bija jāpilda un regulāri jāuztur saikne ar skolu."