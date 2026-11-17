"Šoreiz viss notika lēnām, un man tas ļoti patika," - Adriana Miglāne par jauno mīlu
Pēc smagas šķiršanās, depresijas un rehabilitācijas dziedātājas Adrianas Miglānes dzīvē iestājies jauns posms. Viņa ir iemīlējusies un kopā ar jauno draugu Ģirtu jau gandrīz pusgadu dzīvo zem viena jumta.
Žurnālam "Kas Jauns" mūziķe apgalvo, ka šīs attiecības viņai esot īpašas, jo pirmo reizi ilgā laikā līdzās ir cilvēks, kurš viņu pieņēmis arī dzīves grūtākajos brīžos. “Man vispār nav jādomā par tādām lietām kā rēķini vai ikdienas izdevumi. Viņš ir ļoti apņēmīgs, vēlas, lai man viss būtu labi un es justos ērti,” par savu kārtējo mīļoto stāsta dziedātāja.
Abi nākuši no vienas pilsētas – Bauskas. Ģirts gan uz Rīgu pārcēlies jau pirms aptuveni 25 gadiem. Iepriekš viens par otru bija dzirdējuši, taču tuvāk iepazinās tikai vēlāk. “Sākumā mēs vienkārši pastaigājāmies un sarunājāmies. Pat neatceros, ka būtu bijusi kāda īpaša romantika. Drīzāk bijām draugi. Pamazām viss pārvērtās par kaut ko vairāk,” atklāj Adriana. Aptuveni trīs mēnešus viens otru iepazinuši un devušies randiņos, līdz sapratuši, ka vēlas būt kopā. “Nebija tā, kā man parasti ir bijis, – uzreiz tauriņi vēderā un viss pārējais. Šoreiz viss notika lēnām, un man tas ļoti patika. Tieši tas radīja uzticību viņam,” saka dziedātāja.
Pieņēma arī grūtākajos brīžos
Adrianai šīs attiecības esot īpašas ne tikai tāpēc, ka viņa blakus Ģirtam jūtas mīlēta un aprūpēta. “Ģirts mani ir redzējis tādu, kādu daudzi pat nespētu iedomāties. Viņš man palīdzēja salikt sevi kopā kā puzles gabaliņus, jo dzīve pēc rehabilitācijas nebija viegla. Viņš visu zināja, visu redzēja un pieņēma mani tieši tādu, kāda esmu,” atklāj Adriana. Mīļotais palīdzējis atkal nostāties uz kājām – braucis pie viņas, rūpējies par ikdienišķām vajadzībām un bijis blakus brīžos, kad pašai pat nebija spēka piecelties no gultas. “Viņš nesa man ūdeni, naktīs cēlās un skatījās, vai ar mani viss ir kārtībā. Godīgi sakot, savā līdzšinējā pieredzē nebiju piedzīvojusi šādu attieksmi no vīrieša. Man nav bijusi veiksmīga pieredze attiecībās,” atzīst dziedātāja. Savukārt Ģirts, kā zina sacīt Adriana, īpaši novērtējot viņas labsirdību un maigo dabu.
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Pēc šķiršanās sākās smags posms
Pirms jaunajām attiecībām Adriana piedzīvojusi sāpīgu šķiršanos no uzņēmēja Oļega Zabirko. Viņa savulaik mīlestības dēļ atgriezās no Īrijas Latvijā, atsakoties no iespējas veidot karjeru un profesionālo dzīvi ārvalstīs. Dziedātāja cerēja, ka izdosies izveidot ģimeni, tomēr kopīgā nākotne neizvērtās tāda, kādu viņa bija iztēlojusies. Šķiršanās kļuva par smagu triecienu, un pēc attiecību izjukšanas Adriana piedzīvojusi depresiju un problēmas ar alkoholu. Vēlāk viņai bijusi nepieciešama profesionāla palīdzība un rehabilitācija. “Tas bija viens no smagākajiem gadiem manā dzīvē. Bija ļoti daudz situāciju, kurās patiešām varēju vairs nebūt šeit. Daudzās bīstamās situācijās izspruku cauri sveikā. Kad aizraujies ar alkoholu, tu vairs neko nekontrolē, pazūdi kā cilvēks,” atklāti stāsta Adriana. Viņa uzsver, ka šobrīd vēlas koncentrēties uz atveseļošanos un nākotni. Jaunās attiecības viņai palīdzējušas atgūt drošības un stabilitātes sajūtu.