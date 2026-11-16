Grupas “Līvi” 50 gadu jubilejas koncerti Rīgā
2026. gada novembra vidū Rīgā, VEF kultūras pilī, izskanēja divi pilnībā izpārdoti grupas “Līvi” 50 gadu jubilejas koncerti.
FOTO: VEF kultūras pilī 50 gadu jubilejas koncertos rībina leģendārie "Līvi"
Aizvadītās nedēļas nogalē Rīgā, VEF kultūras pilī, izskanēja divi pilnībā izpārdoti grupas “Līvi” 50 gadu jubilejas koncerti.
Koncertos skanēja gan grupas ikoniskākās dziesmas, kuras ierakstītas Latvijas rokmūzikas zelta fondā, gan jaunāki skaņdarbi, gan dziesmas, kuras koncertos varbūt bijušas dzirdamas retāk: "Spoku koks", "Dzezsgriezējs", "Dzimtā valoda", "Rožu laukums", "Es karājos tavā bizē".
Grupas skanējumu paspilgtināja arī simfoniskā orķestra mūziķi: Baiba Lasmane, Agrita Hrustaļova un Ingus Grīnbergs (vijoles), trompetisti Matīss Smiltiņš un Kristers Ketverts, kā arī trombonists Dāvis Matīss Leišavnieks. Ņemot vērā, ka biļetes uz tuvākajiem grupas koncertiem jau ir izpārdotas, koncertu organizatori pēc klausītāju vēlēšanās ir izsludinājuši vēl vienu koncertu, kas nākamā gada 7. maijā notiks Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".