Holivudas noslēpumainības plīvurs beidzot ir kritis: nosaukts jaunais Džeimss Bonds
Pēc gadiem ilgiem minējumiem un spekulācijām beidzot atklāts, kurš aktieris kļūs par nākamo Džeimsu Bondu.
Leģendārā britu slepenā aģenta 007 lomā iejutīsies 40 gadus vecais Roberts Patinsons, kurš skatītājiem pazīstams no filmām „Krēsla” un „Betmens”. Par aktiera izvēli pirmdien, 16. novembrī, oficiāli paziņoja kinostudija „Amazon MGM Studios”, vēsta ziņu aģentūra „Reuters”.
Patinsons kļūs par septīto aktieri, kurš atveidos Džeimsu Bondu. Viņš pārņems šo lomu no Daniela Kreiga, kurš britu superspiegu atveidoja piecās filmās, sākot ar 2006. gada „Casino Royale” un noslēdzot savu dalību franšīzē 2021. gada filmā „No Time to Die”.
Jaunā aktiera meklējumi ilga vairākus mēnešus, un uz prestižo lomu pretendēja vairākas Holivudas zvaigznes. To vidū bija arī Kalums Tērners, Džeks Loudens, Džošs O'Konors un Nikolass Holts. Patinsons atlases procesam pievienojās salīdzinoši vēlu, taču galu galā tieši viņš ieguva vienu no kino pasaulē iekārojamākajām lomām.
Aktieris neslēpj sajūsmu par jauno izaicinājumu. Viņš paziņojumā norādījis, ka iespēja atveidot Džeimsu Bondu ir milzīgs gods un sapņa piepildījums. Patinsons arī pateicies filmas radošajai komandai par izrādīto uzticību.
Jauno Bonda filmu režisēs Denī Vilnēvs, kurš pazīstams ar zinātniskās fantastikas filmām „Kāpa” un „Atnācēji”. Scenāriju rakstīs populārā seriāla „Peaky Blinders” veidotājs Stīvens Naits, bet par producentiem kļuvuši Eimija Paskāla un Deivids Heimans.
Gaidāmā filma būs 26. darbs oficiālajā Džeimsa Bonda filmu sērijā un pirmais, kas taps „Amazon MGM Studios” radošajā pārraudzībā. Pagaidām jaunajai filmai nav atklāts ne nosaukums, ne pirmizrādes datums.