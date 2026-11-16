Mūžībā devusies “Zvaigžņu karu” un “Džeimsa Bonda” filmu aktrise Tīna Simonsa
Mūžībā devusies britu aktrise Tīna Simonsa, kura savas aptuveni 60 gadus ilgās karjeras laikā piedalījusies tādās pasaulslavenās kino franšīzēs kā “Zvaigžņu kari”, Džeimss Bonds un “Betmens”.
Par aktrises nāvi kļuva zināms svētdien, 15. novembrī, kad skumjo vēsti publiskoja viņas draugi un kino fanu kopienas. Simonsa atrasta bez dzīvības pazīmēm savā dzīvoklī. Pagaidām nav atklāts precīzs viņas nāves iemesls.
Tīnas Simonsas karjera kino un televīzijā ilga aptuveni sešas desmitgades. Šajā laikā viņa piedalījusies ap 300 dažādos projektos, tostarp vairākās pasaulē populārās filmu franšīzēs.
Visplašāk aktrisi pazina “Zvaigžņu karu” fani – 1983. gada filmā “Zvaigžņu kari: Džedaju atgriešanās viņa atveidoja Nemiernieku alianses tehnisko darbinieci, kura redzama ainās uz alianses komandkuģa.
Simonsa piedalījusies arī vairākās leģendārās Džeimsa Bonda filmās, tostarp “Astoņkājis” (1983), “Skats uz slepkavību” (1985), “The Living Daylights” (1987), “Die Another Day” (2002) un “No Time to Die” (2021). Lai gan viņas atveidotie tēli lielākoties bija nelieli un ne vienmēr tika norādīti filmas titros, aktrise kļuva par regulāru dalībnieci populārajā spiegu filmu franšīzē.
Viņas filmogrāfijā atrodamas arī tādas pazīstamas kinolentes kā “Supermens III”, “Supermeitene”, “Kurš iegāza trusīti Rodžeru?”, “Neiespējamā misija” un Kristofera Nolana supervaroņu filma “Tumšais bruņinieks”.
Simonsa darbojās ne tikai kino, bet arī televīzijā, piedaloties tādos populāros britu seriālos kā “Doctor Who”, “EastEnders”, “Coronation Street”, “Only Fools and Horses” un “The Bill”.
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Līdztekus nelielām lomām aktrise strādāja arī par dublieri un aktieru aizvietotāju filmēšanas laukumā. Viņa sadarbojusies ar vairākām pasaulslavenām aktrisēm, tostarp Merilu Strīpu, Helēnu Mirenu un Mirandu Ričardsoni.
Par Simonsas nāvi emocionāli izteikusies viņas ilggadējā draudzene, aktrise Madelīna Smita, kura atklājusi, ka abas pazinušas viena otru gandrīz 60 gadus.
“Esmu satriekta. Tīna Simonsa. Atrasta mirusi savā dzīvoklī. Briesmīgi. Viņa bija mana draudzene, šķiet, jau kopš 1968. gada,” sociālajos tīklos rakstīja Smita, piebilstot, cik nežēlīgi ir apzināties, ka draudzene aizgājusi mūžībā viena.
Aktrisi pieminējušas arī vairākas kino fanu kopienas. “Zvaigžņu karu” cienītāju apvienība “The Bearded Trio” uzsvērusi, ka Simonsa bijusi sirsnīgs, atsaucīgs cilvēks, kurš vienmēr labprāt ticies ar faniem un dalījies atmiņās par savu ilggadējo darbu kino industrijā.