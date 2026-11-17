Princis Viljams nonāk neveiklā situācijā. Tūristi viņu pārsteidz neapģērbtu
Princis Viljams savulaik mēdza patverties no karaliskās dzīves pienākumiem sava tēva īpašumā – Haigrovas muižā Glosteršīrā. Taču muižu ik gadu apmeklē aptuveni 40 000 tūristu, un viņu klātbūtnes dēļ nākamais britu karalis reizēm nonācis visai neveiklās situācijās.
Princis Viljams ar humoru atklājis, kā ir dzīvot mājā, kas vienlaikus ir arī tūristu iecienīts apskates objekts. Žurnāla "Country Life" 2026. gada novembra numurā, kura veidošanā viņš piedalījies kā viesredaktors, princis dalījies atmiņās par laiku, ko pavadījis tēva īpašumā.
Haigrovas muiža ir viņa tēva, karaļa Čārlza III, privātā ģimenes rezidence, kur Viljams varēja atvilkt elpu no karaliskās dzīves pienākumiem. Tomēr gleznainais īpašums Glosteršīrā, ko ieskauj krāšņi un rūpīgi kopti dārzi, ir arī populārs tūrisma galamērķis, kas ik gadu piesaista aptuveni 40 000 apmeklētāju. "Dzīvot privātmājā, kuru ieskauj publiski pieejams dārzs, ko mans tēvs nemitīgi pilnveidoja un rūpīgi kopa, reizēm bija diezgan sarežģīti. Dārzs bija atvērts apmeklētājiem, tāpēc tur vienmēr valdīja liela rosība," žurnālā "Country Life" raksta princis Viljams.
"Atceros vairākas reizes, kad no rīta pamodos, atvēru aizkarus un man nācās acumirklī mesties pie zemes un steigšus tos aizvērt, jo nebiju līdz galam apģērbies, bet ārā stāvēja cilvēki, kuri varēja ieskatīties tieši manas guļamistabas logā!" viņš turpināja atmiņu stāstu. Muiža, kurā ir deviņas guļamistabas, savulaik bija iecienīta vieta, kur princis Viljams un viņa brālis princis Harijs kopā ar vecākiem – karali Čārlzu un nu jau mūžībā aizgājušo princesi Diānu – pavadīja nedēļas nogales un brīvdienas.
Savā 2023. gadā izdotajās biogrāfiskajā grāmatā princis Harijs atklāja, ka abi brāļi zem Haigrovas muižas ierīkoto bumbu patvertni bija pārvērtuši par slepenu pusaudžu pulcēšanās vietu, ko iesaukuši par "Klubu H". "Kad vēlējos pabūt viens, kas gan varēja būt labāks par bumbu patvertni Anglijas lauku vidū? Villijs jutās tāpat. Man bieži šķita, ka tur lejā viņš jutās mierīgāks nekā jebkur citur pasaulē," savos memuāros rakstīja Saseksas hercogs.
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Šovasar Haigrovas muižā, kurā ir arī četras galvenās viesu uzņemšanas telpas, notika karaļa Čārlza tikšanās ar vedeklu Meganu Mārklu un mazbērniem – princi Ārčiju un princesi Lilibetu. Tā bija pirmā reize četru gadu laikā, kad karalis visus trīs satika klātienē.
Žurnāla "Country Life" numurs, kura veidošanā kā viesredaktors piedalījās princis Viljams, iznāca 11. novembrī. Tajā viņš dalījās pārdomās par savu mīlestību pret lauku vidi, ko raksturoja kā "vietu, kur bērni var aizbēgt no ikdienas, rast mieru un klusumu".
Žurnālā publicēts arī iespaidīgs zivju dzenīša zīmējums, ko princis Džordžs radījis 12 gadu vecumā, kā arī intervija ar Keitu Midltoni. Tajā Velsas princese stāsta par dabu un tās nozīmi laikā, kad viņa cīnījās ar vēzi un atveseļojās, vēsta izdevums "People".