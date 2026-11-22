Kamēr viņu vienaudži vēl baudīja bezrūpīgu jaunību, viņiem jau nācās uzņemties vecāku pienākumus.
Slavenības
Ārzemju zvaigznes
Šodien 07:08
12 gados jau mamma! Slavenības, kuru dzīvi kājām gaisā apgrieza bērna piedzimšana
Slava, miljoniem fanu un spoža karjera – šodien viņu vārdus pazīst visā pasaulē, taču daļa slavenību vēl pirms lielajiem panākumiem piedzīvoja notikumus, kas uz visiem laikiem mainīja viņu dzīvi. Kamēr vienaudži domāja par skolu, ballītēm un pirmajām mīlestībām, viņiem jau nācās mainīt autiņbiksītes un rūpēties par saviem bērniem.
Dažiem agrā vecāku loma lika atteikties no karjeras iecerēm, savukārt citiem tā kļuva par papildu motivāciju piepildīt savus sapņus. Neizpalika arī sabiedrības nosodījums, izjukušas attiecības un smagi pārbaudījumi, par kuriem daudzas zvaigznes uzdrošinājās runāt tikai pēc vairākiem gadiem.
No mūzikas leģendas Aretas Franklinas, kura pirmo reizi kļuva par māti tikai 12 gadu vecumā, līdz Holivudas zvaigznēm un pasaulslaveniem sportistiem – lūk, slavenības, kuras par vecākiem kļuva neparasti agri.