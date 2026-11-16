“Ar gadiem šī kļūst par briesmīgu problēmu!” Karalis Čārlzs III savā 78. dzimšanas dienā pajoko par novecošanu
Lielbritānijas karalis Čārlzs III, kurš sestdien, 14. novembrī, atzīmēja savu 78. dzimšanas dienu, ar sev raksturīgu britu humoru pajokojis par novecošanu un tās radītajām problēmām. Sarunā ar mūzikas leģendu Eltonu Džonu monarhs atklāti pasmējās par gadiem, kas liek par sevi manīt.
Par godu karaļa dzimšanas dienai radiostacijā “Apple Music 1” izskanēja īpašs Eltona Džona raidījuma “Rocket Hour” izlaidums, kurā abi pārrunāja mūzikas nozīmi savā dzīvē, atcerējās spilgtus pagātnes notikumus un dalījās ar iecienītākajām dziesmām.
Sarunas laikā īpaša uzmanība tika pievērsta karaļa labdarības organizācijai “The King's Trust”, kas šogad atzīmē 50 gadu jubileju. Atceroties 1986. gadā notikušo labdarības koncertu, kurā Eltons Džons izpildīja savu slaveno hitu “I'm Still Standing”, Čārlzs III uzsvēra dziesmas iedvesmojošo vēstījumu.
“Domāju, ka neviens, kurš piedalījās tajā 1986. gada vakarā, nespētu aizmirst jūsu dziesmas “I'm Still Standing” izpildījumu. Zinu, ka cilvēki visdažādākajās dzīves situācijās šajā dziesmā rod iedvesmu – ne tikai tās brīnišķīgā gara, bet arī vēstījuma par izturību dēļ. Un tagad, 40 gadus pēc šī ievērojamā koncerta, gan mēs, gan mūsu organizācija joprojām turamies,” sacīja karalis. Uz to 79 gadus vecais Eltons Džons smejoties atbildēja: “Es gan šobrīd vēl sēžu!”
Karalis, kurš joprojām turpina ārstēties no vēža, nepalika atbildi parādā: “Un šad tad kāda detaļa arī atkrīt. Zinu, ka, kļūstot vecākiem, tā ir briesmīga problēma,” viņš pajokoja.
Īpašajā raidījumā Čārlzs III un Eltons Džons izvēlējās 14 skaņdarbus, kuriem viņu dzīvē ir īpaša nozīme. Karaļa muzikālā gaume izrādījās visai daudzveidīga – viņa izvēlēto dziesmu vidū bija Elvisa Preslija “Hound Dog”, Lenija Kravica “It Ain't Over 'Til It's Over”, Fila Kolinsa “In The Air Tonight”, kā arī grupas “Muse” izpildītā “Feeling Good”. Savukārt Kalvina Herisa un “Rag'n'Bone Man” dziesmu “Giant” monarhs izvēlējās kā skaņdarbu, kas, viņaprāt, vislabāk raksturo viņa labdarības organizācijas darbību, jo vēsta par spēku, ko cilvēki var smelties cits citā.
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Karaļa Čārlza III kronēšanas gadadiena
Pirmdien, 6. maijā, Lielbritānijā tiek atzīmēta karaļa Čārlza III pirmā kronēšanas gadadiena. Tomēr viesības, karaļa veselības dēļ, paredzētas samērā pieticīgas.
Kad Eltons Džons jautāja, kura dziesma karalim šķiet īpaši nozīmīga, Čārlzs atbildēja, ka “nav nekā nozīmīgāka par mīlestību”.
Viņš atminējās arī neaizmirstamu mirkli 2002. gadā, kad par godu karalienes Elizabetes II valdīšanas 50. gadadienai Bekingemas pils dārzā notikušajā koncertā Pols Makartnijs kopā ar citiem mūziķiem izpildīja leģendāro “The Beatles” dziesmu “All You Need Is Love”.
Karalis savu dzimšanas dienu aizvadījis privātā gaisotnē, visticamāk, kopā ar karalieni Kamillu viņu Londonas rezidencē “Clarence House”.
Savukārt dienu pirms svētkiem, 13. novembrī, monarhs piedalījās vairākos publiskos pasākumos. Viņš apmeklēja prestižo mākslas un izklaides industrijas skolu “BRIT School” Kroidonā, kā arī Sari ielas tirgu, kur klātesošie viņu sveica ar dziesmu “Happy Birthday”. Turpat karalim tika pasniegta arī iespaidīga dzimšanas dienas kūka, kuru viņš svinīgi pārgrieza.