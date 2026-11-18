Testi
Šodien 06:44
TESTS: "Ērikonkul, uznes mani kalnā!" un citas leģendāras frāzes - vai atpazīsi latviešu filmas pēc viena teikuma?
Latvijas kino vēsturē netrūkst leģendāru filmu, kuru spilgtākās ainas un neaizmirstamie dialogi skatītāju atmiņās saglabājušies gadu desmitiem. No iemīļotām komēdijām līdz pašmāju kino klasikai – daudzas frāzes jau sen izgājušas ārpus kinoekrāniem un kļuvušas par neatņemamu mūsu ikdienas sarunu sastāvdaļu. Taču cik labi tu patiesībā atceries latviešu kino? Vai spēj atpazīt filmu tikai pēc viena tās varoņa izteikta teikuma?
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai aicinām pārbaudīt savas zināšanas! Atbildi uz 10 jautājumiem, atpazīsti leģendāros citātus no latviešu filmām un uzzini, cik labi pārzini pašmāju kino klasiku!