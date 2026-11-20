Šodien, 20. novembrī, aprit 50 gadi kopš leģendārās sporta drāmas "Rokijs" pirmizrādes.
Kino
Šodien 06:14
50 gadi kopš leģendārā “Rokija” pirmizrādes! Kā mazbudžeta filma pārvērta Silvestru Stalloni par Holivudas superzvaigzni
Pirms 50 gadiem, 1976. gada novembrī, uz lielajiem ekrāniem nonāca filma, kurai sākotnēji neviens neprognozēja spožus panākumus. Ar niecīgu budžetu, mazpazīstamu aktieri galvenajā lomā un vien 28 dienās uzņemtu stāstu par bokseri, kurš atsakās padoties, sporta drāma "Rokijs" negaidīti iekaroja miljoniem skatītāju sirdis visā pasaulē.
Filma ne tikai nopelnīja vairāk nekā 200 miljonus ASV dolāru un saņēma trīs "Oskarus", bet arī vienā mirklī pārvērta iepriekš mazpazīstamo Silvestru Stalloni par Holivudas superzvaigzni.
Atzīmējot leģendārās kinolentes 50. jubileju, piedāvājam ielūkoties tās tapšanas aizkulisēs un atklāt pārsteidzošus faktus, par kuriem, iespējams, nenojauš pat uzticamākie franšīzes "Rokijs" fani.