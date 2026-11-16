Grupa "Tautumeitas" 2026. gada novembrī uzstājas Eirovīzijas fanu pasākumā Amsterdamā
Grupa "Tautumeitas" 2026. gada 13. novembrī uzstājās vienā no vērienīgākajiem Eirovīzijas fanu pasākumiem "Het Grote Songfestivalfeest", kas norisinājās Amsterdamas "Ziggo ...
FOTO: "Tautumeitas" Amsterdamā uzmirdz vērienīgā Eirovīzijas fanu pasākumā
Aizvadītajā nedēļā grupa "Tautumeitas" uzstājās vienā no vērienīgākajiem Eirovīzijas fanu pasākumiem "Het Grote Songfestivalfeest", kas norisinājās Amsterdamas "Ziggo Dome" arēnā.
Uzstājoties aptuveni 15 000 skatītāju priekšā, grupa izpildīja savu Eirovīzijas hitu "Bur man laimi" un piedzīvoja īpaši sirsnīgu publikas uzņemšanu, noslēdzot savu šī gada Eiropas koncertu sezonu. "Tautumeitām" šī bija īpaša debija “Het Grote Songfestivalfeest” vēsturē, grupa kļuva par pirmajiem Latvijas māksliniekiem, kas uzstājušies šajā pasākumā. “Bija neticami vēlreiz uzvilkt mūsu Eirovīzijas tērpus, satikt fanus un piedzīvot "Bur man laimi" uz lielās skatuves, taču šoreiz bez konkursa spriedzes un ar iespēju vienkārši izbaudīt katru mirkli. Redzēt, kā 15 000 cilvēku dzied līdzi mūsu dziesmai, ir sajūta, kuru grūti aprakstīt vārdos. Mūs patiesi aizkustināja publikas mīlestība un enerģija, šādi brīži atgādina, kāpēc mēs darām to, ko darām,” stāsta grupas dalībniece Gabriela Zvaigznīte.
“Het Grote Songfestivalfeest” šogad risinājās jau sesto reizi, pulcējot uz vienas skatuves dažādu paaudžu Eirovīzijas māksliniekus. Starp šī gada dalībniekiem bija gan starptautiski atpazīstami jaunās paaudzes vārdi, kā Käärijä, Baby Lasagna un Tommy Cash, gan Eirovīzijas leģendas un uzvarētāji. Pasākums norisinājās "Ziggo Dome", vienā no Nīderlandes nozīmīgākajām koncertu arēnām. Īpašu vakara notikumu "Tautumeitām" sagādāja tikšanās ar Norvēģijas dziedātāju un 2009. gada Eirovīzijas uzvarētāju Aleksanderu Ribaku, kura izpildītā dziesma “Fairytale” ir viena no grupas dalībnieču iecienītākajām Eirovīzijas dziesmām. Tikšanās izvērtās arī spontānā muzikālā sadarbībā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Pēc Eirovīzijas esam īpaši sajutušas, cik plaši mūsu mūzika ir sasniegusi cilvēkus ārpus Latvijas. Katrs koncerts, katra satikšanās un katrs cilvēks, kurš dzied līdzi "Bur man laimi", apliecina, ka šis ceļš turpinās un mūsu klausītāju loks aug. Šis koncerts bija ļoti emocionāls un simbolisks šī gada Eiropas koncertu sezonas noslēgums – ar milzīgu pateicību par visu, ko kopā esam piedzīvojušas,” papildina Gabriēla Zvaigznīte.