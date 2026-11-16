Astoņas nominācijas un nevienas uzvaras! Holivudas leģenda Glena Klouza 79 gadu vecumā beidzot saņem savu pirmo "Oskaru"
Pēc vairāk nekā 40 gadu ilgas gaidīšanas un astoņām neveiksmīgām nominācijām Holivudas leģenda Glena Klouza beidzot tikusi pie sava pirmā "Oskara". 79 gadus vecā aktrise, kura skatītājiem pazīstama ar lomām filmās "Liktenīgais valdzinājums", "Bīstamie sakari" un "101 dalmācietis", svētdien, 15. novembrī, Losandželosā saņēmusi goda balvu par mūža ieguldījumu kinoindustrijā.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija "Governors Awards" norisinājās Losandželosā, pulcējot virkni pasaulslavenu aktieru un režisoru. Taču īpaši aizkustinošs šis vakars izvērtās Glenai Klouzai, kura vairāk nekā piecus gadu desmitus ilgās karjeras laikā kļuvusi par vienu no atzītākajām Holivudas aktrisēm, tomēr prestižā kino balva viņai līdz šim allaž gājusi secen.
Pirmo reizi Klouza "Oskaram" tika nominēta jau 1983. gadā par debijas lomu filmā "Garpa pasaule". Turpmākajos gados sekoja vēl septiņas nominācijas, tostarp par lomām filmās "Liktenīgais valdzinājums", "Bīstamie sakari", "Alberts Nobbs" un "Sieva". Pēdējo reizi aktrise uz balvu pretendēja 2021. gadā par sniegumu filmā "Hillbilly Elegy".
Tomēr nevienā no šīm reizēm viņai neizdevās iegūt kāroto statueti. Ar astoņām nominācijām bez uzvaras Klouza dala savdabīgu rekordu ar leģendāro īru aktieri Pīteru O'Tūlu.
Vēl pirms svinīgās ceremonijas Klouza ar sev raksturīgo humoru atzina, ka ziņa par goda "Oskara" piešķiršanu sākotnēji izraisījusi visai pretrunīgas emocijas. "Mana pirmā reakcija bija – man nav vajadzīga mierinājuma balva!" atcerējās aktrise.
Pēc tam viņa aizdomājusies, vai vispār vēlas pārtraukt savu neparasto neveiksmju sēriju, kas gadu gaitā kļuvusi par vienu no apspriestākajiem faktiem viņas karjerā. "Es savu pirmo “Oskara” nomināciju saņēmu pirms 43 gadiem. Tas ir bijis vesels mūžs, un tas viss ir ļoti saviļņojoši," viņa atzina.
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Svētdienas vakarā Klouza beidzot kāpa uz skatuves, lai saņemtu zeltīto statueti.
Aktrisi klātesošajiem pieteica viņas kolēģis Džons Malkovičs, ar kuru viņa kopā filmējusies 1988. gada drāmā "Bīstamie sakari". Malkovičs slavēja Klouzas neatlaidību, talantu un spēju pilnībā nodoties katrai lomai.
Savā pateicības runā aktrise uzsvēra, ka karjeras laikā viņai nekad nav bijis svarīgākais, vai apbalvošanas ceremonijā tiks nosaukts viņas vārds. "Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka lielākais gods ir vienkārši atrasties šajā zālē," sacīja Klouza, piebilstot, ka iespēja būt starp cilvēkiem, kuru darbs viņu iedvesmojis un mudinājis kļūt labākai, ir īpaši nozīmīga.
Interesanti, ka aktrise jau sākusi domāt, ko iesāks ar savu ilgi gaidīto balvu. Klouza, kura dzīvo Montānas štatā, atklājusi, ka nevēlas statueti vienkārši novietot plauktā. Viņa apsver iespēju uz laiku izstādīt "Oskaru" vietējā bibliotēkā, lai arī apkārtnes iedzīvotāji varētu tuvumā apskatīt vienu no kino pasaules prestižākajām balvām.
Lai gan goda "Oskars" nav pielīdzināms uzvarai kādā no tradicionālajām konkursa kategorijām, tas ir viens no augstākajiem Amerikas Kinoakadēmijas piešķirtajiem apbalvojumiem. Atšķirībā no ierastajām nominācijām šo balvu piešķir par izcilu ieguldījumu kinomākslas attīstībā, nevis konkrētu lomu.
Turklāt Klouza jau sen pierādījusi savu talantu arī ārpus kino – viņas balvu kolekcijā ir trīs "Emmy", trīs "Tony" un trīs "Zelta globusi".
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Šī gada "Governors Awards" ceremonijā tika godināta ne tikai Klouza. Goda "Oskaru" saņēma arī 88 gadus vecais britu režisors Ridlijs Skots, kura kontā ir tādas pasaulslavenas filmas kā "Svešais", "Pa asmeni skrejošais" un "Gladiators". Arī Skots, neraugoties uz četrām "Oskara" nominācijām, līdz šim nebija ieguvis konkursa balvu.
Goda balvu par ieguldījumu animācijas attīstībā saņēma arī 91 gadu vecais Disneja animators Floids Normans, savukārt producentes Kristīne Vašona un Pamela Koflere tika godinātas ar Ērvinga G. Tālberga piemiņas balvu.
Svinīgo pasākumu apmeklēja arī vairākas Holivudas lielākās zvaigznes, tostarp Toms Krūzs, Zendaja, Toms Holands un Timotijs Šalamē.