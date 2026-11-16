Sirmgalvis ar vienacainu suni mēģinājis šķērsot Kluso okeānu, lai īstenotu pirmsnāves sapni. Ceļojums pārvērtās drāmā
Iespējams, daudzi redzējuši traģiski dzīvību zaudējušā režisora Roba Rainera filmu “Pirms nolikt karoti”, kurā vecus un neārstējami slimus cilvēkus atveidojošie Džeks Nikolsons un Morgans Frīmens metas dēkās, lai izpildītu savas pēdējās vēlmes. Līdzīgs sapnis bija arī 86 gadus vecajam Harijam Blodžetam — kā pēdējā vēlme sarakstā bija Klusā okeāna šķērsošana buru laivā, līdzi ņemot savu vienacaino suni. Sapņa īstenošana pārvērtās drāmā.
Harijs Blodžets ar savu uzticamo ceļabiedru, jaukteni Sašu bija iecerējis doties vairāk nekā 9000 kilometru tālajā un ļoti riskantajā ceļojumā ar savu deviņus metrus garo buru laivu “Willow Wind” no Astorijas pilsētas ASV Oregonas štatā līdz Amerikāņu Samoa galvaspilsētai Pago Pago Klusā okeāna dienvidu daļā. Parasti šāds ceļojums ilgtu no četrām līdz sešām nedēļām, norāda izdevums “People”.
Blodžeta draugi viņa ieceri neatbalstīja, norādot ne tikai uz viņa vecumu, bet niecīgo burāšanas pieredzi, taču sirmgalvis bija stingri apņēmies piepildīt pēdējo sapni savā dzīves vēlmju sarakstā, vēsta “The Seattle Times”. Pārdevis savu māju, 20. augustā Blodžets kopā ar Sašu devās okeānā no Oregonas. Kā norādīts ASV Krasta apsardzes paziņojumā, tā bija arī pēdējā reize, kad kāds no viņa saņēma ziņas.
Drīz okeāna avantūrā sākās ķibeles. Aptuveni pēc divām nedēļām, kā Blodžets vēlāk pastāstīja laikrakstam, viņa laiva bija palikusi bez burām un sāka izsīkt degvielas krājumi. Neraugoties uz sarežģīto situāciju, vīrietis vēl kādu laiku nesteidzās aktivizēt avārijas radiobāku, ar kuras palīdzību glābēji var noteikt nelaimē nonākuša kuģa atrašanās vietu. “Es nemaz nebaidījos. Laiva lieliski tika galā,” viņš skaidroja.
24. oktobrī pie ASV Krasta apsardzes vērsās Blodžeta kaimiņš, kurš bija nopietni noraizējies par drauga likteni, jo vairāk nekā 60 dienas neviens nebija par viņu neko dzirdējis. Rendijs Enderss laikrakstam “The Seattle Times” atklāja, ka arī viņš bijis viens no tiem, kuri centušies Blodžetu atrunāt no riskantā ceļojuma.
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27. oktobrī Krasta apsardzes glābšanas koordinācijas centrs uztvēra avārijas radiobākas signālu no “Willow Wind”. Sākas vērienīga meklēšanas operācija, iesaistot kuģus un lidmašīnas, līdz tās dienas vakarā Blodžeta laivu izdevās atrast aptuveni 740 kilometru attālumā no Kalifornijas dienvidu pilsētas Sandjego. Tomēr slikto laikapstākļu dēļ glābšanas operāciju varēja īstenot tikai nākamajā rītā.
Krasta apsardze pavēstīja, ka laivai bija bojātas buras, tāpēc tā vairs nebija vadāma un dreifēja okeānā. “Kad neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki varēja novērtēt jūrnieka veselības stāvokli, viņš bija novārdzis un viņam bija grūtības staigāt, taču nopietnas traumas netika konstatētas,” Krasta apsardzes pārstāvji pastāstīja izdevumam “The California Post”.
ASV Krasta apsardzes komandieris Džeisons Ngujens uzsvēra, ka šādi tāli ceļojumi vienatnē ir ārkārtīgi bīstami. “Daudzi cilvēki nonāk nelaimē, un mēs par to vai nu nekad neuzzinām, vai arī saņemam kādu briesmu signālu, bet cilvēkus tā arī neizdodas atrast,” viņš sacīja.
Blodžets pastāstīja, ka ceļojuma laikā izticis ar liofilizētu pārtiku, bija pietiekami dzeramā ūdens krājumi, lai gan ūdens ar laiku ieguvis nepatīkamu smaku, un Sašam tas galīgi nav paticis.
Blodžetu ar helikopteru nogādāja Sandjego slimnīcu. Taču par spīti pārdzīvojumiem un veselības problēmām, Neraugoties uz piedzīvotajām grūtībām, sirmgalvis ne tikai savu lēmumu nenožēlo, bet grasās vēlreiz mēģināt īstenot savu sapni. “Nekad nevajag atteikties no saviem sapņiem vai mērķiem,” telefonsarunā no slimnīcas viņš uzsvēra žurnālistiem.
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Cerams, ceļotāju pārim izdosies sasniegt kāroto galamērķi un viņus nevajadzēs atkal glābt kaut kur okeāna vidū.