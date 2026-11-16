"Es neesmu vainīgs!" Uz 10 gadiem cietumā notiesātais Rasels Brends ar sievas starpniecību nosūta pirmo vēstījumu
Savulaik populārais britu komiķis un aktieris Rasels Brends, kuram par izvarošanu un seksuāliem uzbrukumiem piespriests vairāk nekā desmit gadu ilgs cietumsods, pirmo reizi kopš nonākšanas aiz restēm publiski vērsies pie saviem atbalstītājiem.
51 gadu vecais Rasels Brends 9. novembrī tika notiesāts uz 10 gadiem un sešiem mēnešiem cietumā pēc tam, kad Londonas Sautvorkas kroņa tiesa viņu atzina par vainīgu vienas sievietes izvarošanā un seksuālos uzbrukumos vēl trim sievietēm.
Svētdien, 15. novembrī, aktiera sieva Laura Galačere pāra kopīgajā "YouTube" raidījumā "Sunday Service" nolasīja no cietuma saņemtu vīra vēstījumu. Tā bija pirmā reize, kad Brends publiski izteicās pēc ieslodzījuma sākuma.
"Rasels man ir lūdzis jums kaut ko nolasīt," skatītājus uzrunāja 39 gadus vecā Laura, pirms pievērsās vīra rakstītajam tekstam. "Mīļie brāļi un māsas Kristū, lai Dievs jūs svētī par jūsu atbalstu. Kā jūs zināt, es neesmu vainīgs noziegumos, par kuriem esmu ieslodzīts, tāpēc notiek kaut kas savāds," rakstīja Brends.
Viņš atklāja, ka patlaban atrodas "HMP Littlehey" cietumā, kurā ieslodzīti arī par seksuāliem noziegumiem notiesāti vīrieši. Uz šo ieslodzījuma vietu viņš pārvests pēc sākotnējās atrašanās Vandsvortas cietumā Londonā. Neraugoties uz piespriesto sodu, Brends savā vēstījumā lielu uzmanību veltīja reliģijai un ticībai. "Labā ziņa ir tā, ka Kristus ir ar mums, kad mēs viņu izvēlamies. Un es viņu izvēlos," rakstīja aktieris.
Viņš arī atzinīgi izteicās par cietuma darbiniekiem, kurus raksturoja kā stiprus, laipnus un pašaizliedzīgus cilvēkus. Savukārt par pārējiem ieslodzītajiem Brends norādīja, ka vairs nejūtas tiesīgs kādu nosodīt, jo pats tagad atrodas viņu vidū.
Vēstījuma noslēgumā komiķis aicināja savus atbalstītājus lūgties par viņa ģimeni. "Lūdzu, atbalstiet manu dārgo sievu un ģimeni. Es jūtu jūsu lūgšanas," vēstīja Brends.
Nolasot šos vārdus, Laura kļuva redzami emocionāla.
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Viņa arī atzina, ka dzīve bez vīra līdzās būs smags pārbaudījums, taču ir apņēmusies turpināt abu kopīgi veidoto reliģisko raidījumu. "Tas ir sāpīgi, un, protams, būs vajadzīgs laiks, lai pierastu pie tā, ka sēžu šeit bez sava dzīvesbiedra, bez sava cilvēka," sacīja Laura.
Vienlaikus viņa atklāja, ka uztur saziņu ar vīru. Pēc sievas teiktā, Brends jūtas labi un turpina lūgties.
Rasels Brends savulaik bija viena no spilgtākajām britu izklaides industrijas personībām. Viņš kļuva pazīstams kā komiķis, televīzijas un radio raidījumu vadītājs, kā arī filmējās vairākās Holivudas komēdijās. Plašu uzmanību izpelnījās arī viņa laulība ar amerikāņu popzvaigzni Keitiju Periju, kas ilga no 2010. līdz 2012. gadam.
Tomēr pēdējos gados Brenda karjeru aizēnojušas apsūdzības seksuālā vardarbībā.
Šā gada 5. novembrī zvērināto tiesa Londonā atzina viņu par vainīgu četros seksuālos noziegumos, kas pastrādāti laika posmā no 2004. līdz 2009. gadam. Brends visu tiesas procesu noliedza savu vainu.
Piespriežot sodu, tiesnesis Džoels Benatans asi kritizēja aktiera rīcību, norādot, ka viņa slava un sabiedriskais stāvoklis gadiem ilgi palīdzējuši izvairīties no atbildības.
Saskaņā ar tiesas spriedumu Brendam ieslodzījumā būs jāizcieš divas trešdaļas piespriestā soda, pirms viņu varēs atbrīvot nosacītā uzraudzībā. Turklāt viņam uz mūžu būs jāpaliek seksuālo noziedznieku reģistrā.
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Brends un Laura ir precējušies kopš 2017. gada, un pārim ir trīs bērni. Sieva visu tiesas procesu bija līdzās aktierim un arī pēc notiesāšanas turpina viņu publiski atbalstīt.