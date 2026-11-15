Eirovīzijas pasaulē jauns pavērsiens - pirmajā Āzijas konkursā triumfē tikai 19 gadus veca dziedātāja
Filipīnas kļuvušas par pirmā Āzijas Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētājām. Bangkokā notikušajā konkursā par uzvaras titulu sacentās 11 valstis, bet visaugstāko vērtējumu saņēma 19 gadus vecā dziedātāja Karmela (Carmelle).
Jaunā dziedātāja jau pirms konkursa tika uzskatīta par vienu no galvenajām favorītēm. Viņas dziesma “Sobra-Sobra” ar vēstījumu par sieviešu spēcināšanu un lipīgo repa fragmentu pārliecināja gan žūriju, gan skatītājus.
Kopumā Karmela ieguva 211 punktus – 93 no žūrijas un 118 skatītāju balsojumā. Otrajā vietā ar 170 punktiem ierindojās mājinieki – Taizemes duets “MANG x DAOU”.
Bangkokas “One Bangkok Arena” valdīja priecīga un pacilāta atmosfēra. Skatītāji skaļi atbalstīja konkursa dalībniekus un ar sajūsmu uzņēma uzvarētāju. Karmela bija jaunākā konkursa dalībniece, tomēr viņas sniegums kļuva par vienu no pārliecinošākajiem gan žūrijas, gan skatītāju vērtējumā.
Īpaši sirsnīgas ovācijas izpelnījās arī Taizemes duets “MANG x DAOU” ar emocionālo dziesmu “Aroma”. Savukārt Bangladešas bītboksa grupa “Beatmosphere” atteicās no ierastā muzikālā pavadījuma, bungu un basa skaņas atdarinot tikai ar balsīm. Laosas pārstāve Thinla skatītājus priecēja ar dziesmu “Bae”, uzstājoties tradicionālā laosiešu kalnu cilšu tērpā.
Laosas dziesma gan konkursa tiešraides laikā izskanēja divreiz. Acīmredzamu tehnisku problēmu dēļ pārraides laikā tika atskaņots tās videoklips, tāpēc dziesma kļuva par pēdējo skaņdarbu, ko skatītāji dzirdēja pirms balsojuma.
Balsošanas sistēma bija līdzīga Eiropas Eirovīzijas konkursā izmantotajai – 50% rezultāta veidoja skatītāju balsojums, bet otru pusi – 11 valstu žūriju vērtējums. Papildu punktus piešķīra arī pārējās pasaules balsojums.
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Pirmā Āzijas Eirovīzijas dziesmu konkursa rezultāti:
- Filipīnas – 211 punkti
- Taizeme – 170 punkti
- Vjetnama – 164 punkti
- Malaizija – 152 punkti
- Laosa – 139 punkti
- Butāna – 126 punkti
- Dienvidkoreja – 113 punkti
- Mongolija – 94 punkti
- Nepāla – 69 punkti
- Kambodža – 61 punkts
- Bangladeša – 35 punkti