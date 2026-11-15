VIDEO: HBO parāda pirmo ainu no jaunā "Harija Potera" seriāla. Tajā ir kas negaidīts
"Harija Potera" faniem ir iemesls nepacietīgi gaidīt Ziemassvētkus. HBO publiskojis pirmo pilno fragmentu no gaidāmā seriāla "Harijs Poters un Filozofu akmens", ļaujot ieskatīties vienā no burvju pasaules pazīstamākajām vietām – Cūkkārpas Lielajā zālē.
Vienlaikus acīgākie skatītāji jau pamanījuši kādu atšķirību: jaunajā ekranizācijā iekļauta aina, kuras nebija ne oriģinālajā grāmatā, ne 2001. gada filmā.
Publiskotajā fragmentā redzams svinīgais mielasts, ar kuru Cūkkārpas skolēni sāk jauno mācību gadu. Lielajā zālē sapulcējušies Harijs Poters, Rons Vīzlijs, Hermione Grendžera un pārējie jaunie burvji. Skolēni skaļi skandē skolas direktora Albusa Dumidora vārdu, bet pēc tam uz garajiem galdiem maģiskā veidā parādās ēdieni. Šāda Dumidora vārda skandēšana neparādījās ne Dž. K. Roulingas grāmatā, ne pirmajā filmā.
Vēl viena interesanta atšķirība ir Dumidora un profesores Minervas Maksūras saruna pie pasniedzēju galda. Abi apspriež Hariju, kurš tikko uzņemts Grifidora tornī. Maksūra atzīst, ka zēns ir pārsteidzoši līdzīgs savam tēvam Džeimsam Poteram, savukārt Dumidors norāda, ka Harijam piemīt pašam savs raksturs. Arī šādas sarunas oriģinālajā grāmatā nav, jo lasītājs notikumiem lielākoties seko no Harija skatpunkta.
Jaunajā seriālā Hariju Poteru atveido Dominiks Maklaflins, Hermioni Grendžeru – Arabella Stentone, bet Ronu Vīzliju – Alasters Stauts. Savukārt Dumidora lomā iejuties aktieris Džons Litgovs, bet profesori Maksūru atveido Dženeta Maktīra.
Pirmā sezona būs balstīta uz grāmatu "Harijs Poters un Filozofu akmens", un tajā paredzētas astoņas sērijas. Atšķirībā no filmām, kurās katrai grāmatai tika atvēlētas aptuveni divas līdz trīs stundas, seriāls ļaus detalizētāk attēlot notikumus, sarunas un tēlus, kuri iepriekšējās ekranizācijās palika otrajā plānā.
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Jaunā "Harija Potera" seriāla pirmizrāde paredzēta Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, kanālā HBO un straumēšanas platformā HBO Max. Turklāt jau apstiprināta arī otrā sezona, kas būs balstīta uz grāmatu "Harijs Poters un Noslēpumu kambaris".