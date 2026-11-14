Āzijā krāšņi norit sava "Eirovīzija"; 14.11.2026.
Ar Filipīnu pārstāves triumfu noslēdzies pirmais Āzijas Eirovīzijas dziesmu konkurss. Tas norisinājās Taizemes galvaspilsētā Bangkokā un par uzvaru sacentās 11 ...
Āzijas Eirovīzijā triumfē Filipīnu pārstāve "Carmelle". Balsot varēja arī no Latvijas! FOTO
Ar Filipīnu pārstāves triumfu noslēdzies pirmais Āzijas Eirovīzijas dziesmu konkurss. Tas norisinājās Taizemes galvaspilsētā Bangkokā un par uzvaru sacentās 11 valstu pārstāvji.
Konkursa visjaunākā dalībniece, 19 gadus vecā dziedātāja “Carmelle” jau pirms konkursa tika uzskatīta par vienu no galvenajām favorītēm. Viņas dziesma “Sobra-Sobra”, kas vēsta par sieviešu spēku un pašapziņu, izcēlās ar aizķerošu melodiju un enerģisku repa fragmentu.
Kopumā filipīniete ieguva 211 punktus — 93 no žūrijas un 118 no skatītāju balsojuma. Otrajā vietā ar 170 punktiem ierindojās Taizemes duets “MANG x DAOU”. Konkursā piedalījās arī Dienvidkoreja, Vjetnama, Malaizija, Mongolija, Kambodža, Laosa, Bangladeša, Butāna un Nepāla.
Neiztika bez tehniska misēkļa, un Laosas pārstāves “Thinla” dziesma televīzijā tika atskaņota divreiz, tādējādi tieši šī dziesma kļuva par pēdējo, ko skatītāji dzirdēja pirms balsošanas, vēsta BBC. Grūti teikt, vai tā ietekmēja skatītāju domas, Laosas pārstāve ierindojās piektajā vietā.
Konkursa laikā uzstājās arī 2026. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāja, Bulgārijas pārstāve Dara, kura izpildīja savu uzvaras dziesmu “Bangaranga”, kā arī jauno skaņdarbu “Bad Idea”.
Balsošanas sistēma bija ļoti līdzīga Eiropas Eirovīzijas dziesmu konkursam. Skatītāju balsojums veidoja 50% no kopējā rezultāta, bet pārējos 50% noteica 11 valstu nacionālās žūrijas. Papildu punkti tika piešķirti arī pārējās pasaules skatītāju balsojumā. Atšķirībā no ierastās “Eirovīzijas”, kurā Latvijas skatītāji balso par citu Eiropas valstu pārstāvjiem, šoreiz varēja atbalstīt Āzijas mūziķus. Katram skatītājam bija pieejamas astoņas balsis, kuras obligāti jāsadala vismaz starp trim dažādām valstīm.