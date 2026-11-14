Pēc 18 gadu pārtraukuma atgriezīsies viena no visu laiku slavenākajām šausmu filmu sērijām
Šausmu kino cienītājus gaida ilgi gaidīta atgriešanās – pēc gandrīz divām desmitgadēm uz lielajiem ekrāniem atgriezīsies leģendārais slepkava Džeisons Vorhīss. Oficiāli apstiprināts, ka top jauna filma no kulta šausmu filmu sērijas “Piektdiena, 13.”, kuras pirmizrāde paredzēta 2027. gadā.
Par jaunās filmas tapšanu simboliski paziņots piektdien, 13. novembrī. Tā būs jau 13. pilnmetrāžas filma populārajā šausmu filmu franšīzē, kuras pēdējā kinofilma iznāca 2009. gadā.
Īpaši zīmīgi, ka režisora krēslā atgriezīsies Stīvs Mainers, kurš savulaik režisēja filmas “Friday the 13th Part 2” un “Friday the 13th Part III” (1982). Tieši viņa vadībā Džeisons Vorhīss kļuva par šausmu kino ikonu, iegūstot savus slavenākos atribūtus – mačeti un hokeja masku. Mainers atzinis, ka savulaik pat nav spējis iedomāties, cik atpazīstama kļūs Džeisona maska.
“Kad trešajā filmā uzliku Džeisonam hokeja masku, zināju, ka tā radīs patiešām biedējošu tēlu. Man nebija ne jausmas, ka tā kļūs par vienu no ikoniskākajiem simboliem šausmu filmu vēsturē,” režisors norādījis oficiālajā paziņojumā, piebilstot, ka ar prieku atgriežas, lai turpinātu franšīzes stāstu.
Jaunās filmas scenāriju sarakstījis Deivids Flīgels. Filmu finansēs un producēs Barsamjanu ģimene, kuras vadībā darbojas uzņēmums “Horror, Inc.”. Projektā iesaistīta arī studija “CatchLight Studios”, savukārt par filmas izplatīšanu Ziemeļamerikā rūpēsies “Cineverse”.
Filmas veidotāji sola atgriezties pie franšīzes pirmsākumiem, īpašu uzmanību pievēršot praktiskajiem specefektiem un nežēlīgajām slepkavību ainām, kas savulaik padarīja šo filmu sēriju tik populāru.
Producentu pārstāvis Robijs Barsamjans sarunā ar izdevumu “TheWrap” jauno filmu raksturojis kā potenciāli biedējošāko un brutālāko darbu visā franšīzes vēsturē. Pagaidām gan netiek atklātas sižeta detaļas, kā arī nav zināms, kurš aktieris šoreiz slēpsies aiz Džeisona slavenās hokeja maskas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šausmu filmu sērija “Piektdiena, 13.” aizsākās 1980. gadā ar režisora Šona Kaningema mazbudžeta šausmu filmu, kas negaidīti kļuva par milzīgu komerciālu panākumu.
Interesanti, ka pirmajā filmā galvenais slepkava nemaz nebija Džeisons Vorhīss, bet gan viņa māte Pamela Vorhīsa. Džeisons par franšīzes centrālo ļaundari kļuva vēlāk, savukārt savu slaveno hokeja masku viņš pirmoreiz uzvilka tikai trešajā filmā.
Gadu gaitā Džeisons kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem šausmu kino tēliem līdzās Fredijam Krīgeram no “Šausmām Gobu ielā” un Maiklam Maiersam no “Halovīns” filmu sērijas.
Pēdējā “Piektdiena, 13.” filma uz lielajiem ekrāniem nonāca 2009. gadā. Kopš tā laika mēģinājumus turpināt franšīzi kavējuši sarežģīti strīdi par autortiesībām. Tikmēr šoruden, 15. oktobrī, straumēšanas platformā “Peacock” pirmizrādi piedzīvoja seriāls “Crystal Lake”, kas vēsta par notikumiem pirms oriģinālās filmas. Tajā uzmanības centrā ir Džeisona māte Pamela Vorhīsa, kuru atveido aktrise Linda Kardelīni.