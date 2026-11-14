Rokenrola slavas zālē uzņem lielas zvaigznes, taču vairākas pat neieradīsies uz ceremoniju
Šodien, 14. novembrī, Losandželosā norisināsies viena no gada nozīmīgākajām mūzikas ceremonijām – jaunu mākslinieku uzņemšana Rokenrola slavas zālē. Šogad godināmo vidū ir tādas pasaulslavenas zvaigznes kā Fils Kolinss, Billijs Aidols, grupas “Oasis”, “Iron Maiden” un “Sade”. Tomēr svinīgais vakars izvērties visai neparasts – vairākas mūzikas leģendas jau paziņojušas, ka uz savu godināšanas ceremoniju nemaz neieradīsies.
Svinīgā ceremonija notiks Losandželosas “Peacock Theater”, kur pulcēsies mūzikas industrijas pārstāvji un pasaulslaveni mākslinieki. Šogad Rokenrola slavas zālē tiks uzņemti astoņi izpildītāji un grupas, kuru ieguldījums mūzikas vēsturē atstājis paliekošu iespaidu. Viņu vidū ir Fils Kolinss, Billijs Aidols, “Iron Maiden”, “Oasis”, “Sade”, “Joy Division/New Order”, “Wu-Tang Clan” un 2005. gadā mūžībā aizgājušais soulmūzikas dziedātājs Luters Vandross.
Taču izrādās, ka prestižais apbalvojums ne visiem mūziķiem ir pietiekams iemesls, lai mērotu ceļu uz Losandželosu.
Viens no lielākajiem pārsteigumiem ir britu rokgrupas “Oasis” lēmums nepiedalīties ceremonijā. Lai gan brāļi Liams un Noels Galaheri pēc ilgstošiem konfliktiem atkal apvienojušies muzikālai darbībai, uz Slavas zāles ceremoniju viņi nedosies. Noelam Galaheram tajā pašā vakarā paredzēts koncerts Lielbritānijā, savukārt viņa jaunākais brālis Liams atklāti atzinis, ka šādi pasākumi viņam neiet pie sirds.
Sociālajā tīklā “X” mūziķis skaidrojis, ka doties tik tālā ceļā tikai viena vakara dēļ viņam nešķiet vilinoši. Viņš arī atzinis, ka apbalvošanas ceremonijas viņu savā ziņā biedējot un radot savādas sajūtas.
Arī leģendārās smagā metāla grupas “Iron Maiden” dalībnieki savu uzņemšanu Rokenrola slavas zālē klātienē nesvinēs. Iemesls gan ir pavisam praktisks – grupa šobrīd atrodas koncertturnejā Austrālijā un savus iepriekš ieplānotos priekšnesumus ceremonijas dēļ negrasās atcelt.
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Savukārt britu grupa “Sade”, kuras līdere ir dziedātāja Šade Adu, arī paziņojusi, ka Losandželosā neieradīsies. Mūziķi uzsvēruši, ka ir pateicīgi par saņemto atzinību un viņu prombūtne nemazina šī notikuma nozīmi.
Arī grupu “Joy Division” un “New Order” godināšanā vairāki nozīmīgi dalībnieki nevarēs piedalīties veselības problēmu dēļ.
Viena no ceremonijas gaidītākajām zvaigznēm ir britu mūziķis Fils Kolinss, kurš plašu popularitāti guvis gan kā grupas “Genesis” dalībnieks, gan ar savu solo karjeru. Mūziķis, kuram pēdējos gados nācies saskarties ar nopietnām veselības problēmām, cer ceremoniju apmeklēt, tomēr jau paziņojis, ka veselības stāvokļa dēļ uz skatuves neuzstāsies.
Līdz ar to skatītājiem, kuri cerēja dzirdēt viņa slavenākās dziesmas paša izpildījumā, nāksies samierināties ar citu mākslinieku priekšnesumiem.
Neraugoties uz vairāku zvaigžņu atteikumu ierasties, pasākuma organizatori sola neaizmirstamu muzikālu vakaru. Uzstāties gatavojas britu rokmūziķis Billijs Aidols, kurš tiks godināts kopā ar savu ilggadējo ģitāristu Stīvu Stīvensu. Sagaidāms, ka ceremonijā piedalīsies arī leģendārā hiphopa apvienība “Wu-Tang Clan”, kā arī repa zvaigznes Kvīna Latifa un MC Lyte.
Latifa un MC Lyte šogad saņems balvu par agrīno ietekmi uz mūzikas attīstību. Šajā kategorijā tiks godināti arī mūžībā aizgājušie mākslinieki Sīlija Krusa, Fela Kuti un Grems Pārsons. Īpaša atzinība tiks izteikta arī vairākiem ievērojamiem mūzikas producentiem, tostarp Rikam Rubinam, kurš savas karjeras laikā sadarbojies ar virkni pasaulslavenu izpildītāju.
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Vēl viens pārsteigums ir organizatoru lēmums šogad atteikties no ceremonijas tiešraides, lai gan iepriekšējos gados skatītājiem bija iespēja vērot notiekošo reāllaikā. Tā vietā pasākums tiks ierakstīts, bet televīzijas skatītāji to varēs noskatīties 9. decembrī kanālā “ABC” un straumēšanas platformā “Disney+”.