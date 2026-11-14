Šodien notiks pirmā Āzijas "Eirovīzija” - arī Latvijas skatītājiem būs iespēja noteikt uzvarētāju
Šodien, 14. novembrī, Taizemes galvaspilsētā Bangkokā pirmo reizi vēsturē norisināsies Āzijas “Eirovīzijas” dziesmu konkurss. Par uzvaru cīnīsies 11 valstu pārstāvji, bet krāšņo šovu bez maksas varēs vērot arī skatītāji Latvijā. Turklāt ikvienam būs iespēja piedalīties balsošanā un palīdzēt noteikt pirmo konkursa uzvarētāju.
Kamēr Eiropā “Eirovīzija” jau septiņdesmit gadus ir viens no gaidītākajiem muzikālajiem notikumiem, šogad populārais konkurss piedzīvo vēsturisku paplašināšanos. Pirmo reizi tiek rīkota Āzijas “Eirovīzija”, kurā uz vienas skatuves satiksies dažādu Āzijas valstu mūziķi.
Vērienīgais pasākums notiks Bangkokas koncertu un pasākumu kompleksā “One Bangkok Forum”. Organizatori sola divarpus stundu garu šovu, kurā būs dzirdamas dziesmas gan angļu valodā, gan desmit vietējās valodās.
Konkursā piedalīsies Taizeme, Dienvidkoreja, Vjetnama, Filipīnas, Malaizija, Mongolija, Kambodža, Laosa, Bangladeša, Butāna un Nepāla.
Kas kāps uz skatuves?
Pirmo Āzijas “Eirovīziju” atklās Vjetnamas zvaigzne Tóc Tiên ar dziesmu “EM TIÊN”. Viņai sekos Kambodžas pārstāvis Monetrey ar “I Let You Go”, Laosas dziedātāja Thinla ar “BAE” un Mongolijas pārstāvis Beck ar “Chamguigeer (Without You)”. Butānu pārstāvēs Nyendra ar dziesmu “Lhayi Semo”, Filipīnas – CARMELLE ar “Sobra-Sobra”, bet Bangladešu – vokālā grupa “Beatmosphere” ar “Tumi Ele”. Mājinieku godu aizstāvēs Taizemes duets MANG x DAOU ar dziesmu “Aroma”, savukārt Dienvidkoreju pārstāvēs JUNHEE ar “DEEP DIVE”. Nepālas pārstāvis Pratik Himal Rai izpildīs “Ananta Maya”, bet vakaru noslēgs Malaizijas dziedātāja Aina Abdul ar dziesmu “Bluest Sky”.
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Skatītājus sagaida arī vairāki īpašie priekšnesumi. Uz skatuves kāps 2026. gada “Eirovīzijas” uzvarētāja DARA no Bulgārijas, kura izpildīs īpašu versiju savai uzvarētājdziesmai “Bangaranga”.
Arī Latvijas skatītāji varēs balsot!
Atšķirībā no ierastās “Eirovīzijas”, kurā Latvijas skatītāji balso par Eiropas valstu pārstāvjiem, šoreiz būs iespējams atbalstīt Āzijas mūziķus. Balsošana būs pieejama visā pasaulē, tostarp Latvijā, un tā būs bez maksas. Katram skatītājam būs astoņas balsis, kuras obligāti jāsadala vismaz starp trim dažādām valstīm.
Uzvarētāju noteiks skatītāju un profesionālo žūriju balsojums. Pusi rezultāta veidos skatītāju balsis, bet otru pusi – 11 dalībvalstu žūriju vērtējums.
Arī pārējās pasaules skatītāju balsis tiks apkopotas atsevišķā balsojuma kopumā.
Pirmās Āzijas “Eirovīzijas” fināls sāksies šodien, 14. novembrī, plkst. 15.30 pēc Latvijas laika. Konkurss ilgs aptuveni divarpus stundas, un to bez maksas varēs skatīties oficiālajā “Eurovision Song Contest” YouTube kanālā.