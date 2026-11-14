43 gadu vecumā mirusi filmas “Bērnudārza policists” kādreizējā bērnu zvaigzne
43 gadu vecumā mūžībā devies amerikāņu aktieris Kristians Kazinss, kurš bērnībā kopā ar savu dvīņubrāli Džozefu filmējās populārajā 1990. gada komēdijā “Bērnudārza policists” ar Arnoldu Švarcenegeru galvenajā lomā.
Aktieris miris jau 20. oktobrī, taču plašāka informācija par viņa nāvi medijos izskanējusi tikai 13. novembrī.
Aktieris atrasts miris savās mājās Kalifornijas štata Ērvainā pēc tam, kad tuvinieki ilgāku laiku nebija spējuši ar viņu sazināties un vērsās policijā ar lūgumu pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Ierodoties aktiera dzīvesvietā, likumsargi konstatēja viņa nāvi. Policija norādījusi, ka notikušajā nav konstatēti aizdomīgi apstākļi. Oficiālais nāves cēlonis pagaidām nav publiskots.
Par Kazinsa aiziešanu sociālajos tīklos paziņojis viņa pusbrālis Jonass Rēzers, atklājot, ka aktieris pirms nāves smagi cietis no aknu slimības.
Atceroties brāli, Rēzers viņu raksturojis kā enerģisku, kaislīgu cilvēku ar lieliem sapņiem un aizraujošiem stāstiem. Viņš arī paudis cerību, ka brālis beidzot ir atradis mieru un atbrīvojies no ciešanām.
Vislielāko atpazīstamību Kazinss ieguva septiņu gadu vecumā, kad kopā ar dvīņubrāli Džozefu jeb Džoiju Kazinsu atveidoja Dominiku Palmjēri komēdijā “Bērnudārza policists”. Filmā Arnolds Švarcenegers tēlo policijas detektīvu, kurš, izmeklējot lietu, sāk strādāt par bērnudārza audzinātāju. Abi brāļi pārmaiņus atveidoja vienu un to pašu tēlu, jo ASV noteikumi ierobežo nepilngadīgo aktieru darba laiku filmēšanas laukumā.
2020. gadā, atzīmējot filmas 30. gadadienu, Kazinss piedalījās virtuālā aktieru atkalredzēšanās pasākumā. Viņš atcerējās, ka pēc filmas iznākšanas cilvēki viņu bieži atpazinuši publiskās vietās un lūguši autogrāfus.
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Līdztekus lomai “Bērnudārza policistā” Kazinss kopā ar dvīņubrāli filmējies arī populārajā televīzijas seriālā “Knots Landing”, kā arī piedalījies filmās “Critters 3” un “Twin Sitters”.
Vēlāk Kazinss pameta aktiera profesiju un pievērsās darbam mēbeļu nozarē.