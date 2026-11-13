Spilgtā popzvaigzne Avrila Laviņja 42 gadu vecumā kļuvusi par māmiņu.
Slavenības
Šodien 22:22
Spilgtā popzvaigzne Avrila Laviņja 42 gadu vecumā kļuvusi par māmiņu
Kanādiešu dziedātāja Avrila Laviņja 42 gadu vecumā kļuvusi par māmiņu – viņai piedzimusi meitiņa. Priecīgos jaunumus māksliniece paziņojusi sociālajā tīklā “Instagram”, publicējot vairākas melnbaltas fotogrāfijas ar jaundzimušo.
Vienā no attēliem dziedātāja un viņas partneris redzami, maigi turot mazulītes rociņu, bet citā Laviņja piekļāvusi meitiņu sev pie krūtīm. Vēl vienā fotogrāfijā redzami trīs pāri rūtainu “Vans” apavu – divi pieaugušo izmēra un viens mazs pāris, kas paredzēts mazulim.
“Mūsu mazā princese ir klāt!” pie fotogrāfijām raksta dziedātāja.
Kā izdevumam “People” pavēstījis Laviņjas pārstāvis, dziedātāja šobrīd izbauda laiku kopā ar savu jauno ģimeni, vienlaikus strādājot arī pie nākamā albuma. Māksliniece pateikusies faniem par saņemto mīlestību un atbalstu.
Dziedātāja pagaidām nav atklājusi, kas ir meitiņas tēvs.