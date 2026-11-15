200 000 dolāru un neciešamas sāpes. Pīts Deividsons likvidē savus 200 tetovējumus, bet iemanās uztaisīt arī kādu jaunu
Pīts Deividsons atklājis, kāpēc pēdējo pusgadu slēpis rokas zem apģērbiem ar garajām piedurknēm. Izrādās, ka atbrīvošanās no tetovējumiem ir daudz sarežģītāka un sāpīgāka, nekā komediants bija gaidījis.
32 gadus vecais amerikāņu komiķis un aktieris Pīts Deividsons atklājis, ka pēdējo pusgadu bijis spiests valkāt džemperus, jo turpina ar lāzeru dzēst teju visus tetovējumus, kas savulaik klāja lielu daļu viņa ķermeņa. Par savu pieredzi bijušais televīzijas šova "Saturday Night Live" dalībnieks pastāstīja otrdien Ņujorkā notikušajā filmas "How to Rob a Bank" pirmizrādē, kur sniedza interviju izklaides portālam “E! News”.
Pīts Deividsons un viņa tetovējumi
"Tas ir nežēlīgi!" viņš atzina, raksturojot sāpīgo un laikietilpīgo tetovējumu likvidēšanas procesu. Starp procedūrām ādai nepieciešams laiks, lai tā sadzītu, turklāt atveseļošanās katrā posmā norit atšķirīgi. "Jūs pat nenojaušat, kas tur apakšā notiek," jokoja 32 gadus vecais aktieris, atsaucoties uz pārmaiņām, ko procedūru laikā piedzīvo viņa āda.
Avoti vēsta, ka Deividsons tetovējumu likvidēšanai iztērējis aptuveni 200 000 ASV dolāru. Savulaik viņa rokas un krūtis rotāja ap 200 dažādu tetovējumu. Lai gan aktiera āda tagad jau ir gandrīz pilnībā atbrīvota no tetovējumiem, viņš atklājis, ka pēc procedūru pabeigšanas plāno saglabāt tikai divus vai trīs tintes zīmējumus.
Tomēr, neraugoties uz apņēmību atbrīvoties no lielākās daļas tetovējumu, Deividsons šogad pārsteidza fanus ar pavisam jaunu tetovējumu, ko veltījis savai meitai Skotijai. Aprīlī Lasvegasā notikušajā kino industrijas pasākumā "CinemaCon" aktieris pirmo reizi parādīja jauno tetovējumu – meitas vārdu, kas vertikāli uztetovēts pie deniņiem.
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Filmas "The King of Staten Island" zvaigzne par tēvu kļuva 2025. gada decembrī, kad viņam un toreizējai draudzenei Elsijai Hjūitai piedzima meita. Pāris drīz pēc tam izšķīrās.
Deividsons tetovējumu likvidēšanu sāka jau 2020. gadā, un šis process turpinās vairākus gadus. Aktieris iepriekš skaidrojis, ka viens no galvenajiem iemesliem šādam lēmumam bijusi viņa profesionālā karjera.
Filmējoties kino un televīzijas projektos, neskaitāmos tetovējumus nācās rūpīgi aizkrāsot ar grimu, un tas bieži vien prasīja vairākas stundas. Lai atvieglotu darbu filmēšanas laukumā un izvairītos no ilgstošas grimēšanās, aktieris nolēma no lielākās daļas tetovējumu atbrīvoties.