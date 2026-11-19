"Tev nebija nekādu bērnības traumu!" Krisa Dženere asi nostājas pret meitu Kimu Kardašjanu
71 gadu vecā Krisa Dženere asi kritizējusi savu 46 gadus veco meitu Kimu Kardašjanu par viņas jauno biogrāfiju, pārmetot viņai neprātīgu rīcību. Krisa neslēpj sašutumu par atsevišķiem grāmatas fragmentiem, kurus uzskata par dziļi aizskarošiem.
Krisa Dženere kategoriski nepiekrīt pieņēmumam, ka viņas bērni bērnībā būtu piedzīvojuši kādas psiholoģiskas traumas. Realitātes šova "The Kardashians" epizodē slavenās Kardašjanu-Dženeru ģimenes galva izteica pārmetumus savai meitai Kimai Kardašjanai par kādu fragmentu viņas jaunajā biogrāfiskajā grāmatā "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future" ("Pilsone Kima: sieviete, kura radīja nākotni").
Grāmatas autors Džonatans van Meters tajā norādījis, ka Kima, lai gan pati neuzskata, ka būtu piedzīvojusi bērnības traumas, iespējams, tās vienkārši neapzinās. "Pasaki viņam, ka nevēlies, lai grāmatā kaut kas tiktu rakstīts par tavām bērnības traumām, jo tev tādu nav bijis," 71 gadu vecā Krisa strikti norādīja savai 46 gadus vecajai meitai, kad grāmata vēl bija tapšanas stadijā. "Es jūtos aizvainota. Vari viņam manā vārdā pateikt, lai iet d****. Man tas šķiet ārkārtīgi aizskaroši.”
Krisa uzsvēra, ka viņas seši bērni – Kortnija, Kima, Hloja, Roberts, Kendala un Kailija – ir viņas lielākais dzīves sasniegums un viņa ieguldījusi milzīgas pūles viņu audzināšanā. Hloja un Kortnija piekrita mātei, norādot, ka bērnībā nav piedzīvojušas nekādas smagas, dziļi iesakņojušās psiholoģiskas traumas. Savukārt Kima apsolīja, ka šo jautājumu grāmatas autoram noteikti izskaidros.
Krisa arī nosauca Kimu par "prātu zaudējušu", pārmetot, ka viņa kādam svešiniekam ļāvusi tik dziļi ielūkoties ģimenes privātajā dzīvē un faktiski atdevusi viņam tiesības stāstīt viņu dzīvesstāstu. Ar to viņa domāja biogrāfijas autoru Džonatanu van Meteru, kurš piecus gadus sekojis Kimas ikdienas gaitām un grāmatas tapšanas laikā intervējis arī viņai tuvus cilvēkus. Tomēr Kima savu lēmumu aizstāvēja, skaidrojot, ka biogrāfija varētu palīdzēt kliedēt nepatiesus priekšstatus un maldīgu informāciju, kas gadu gaitā izplatījusies par viņu ģimeni.
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Grāmata "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future" pārdošanā nonāca šā gada 27. oktobrī.