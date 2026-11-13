“Ja vēlreiz mani tā nosauks, es uzsprāgšu!” Leģendārais Misters Lieliskais Kriss Nots svin 72. dzimšanas dienu
Savulaik viņš bija vīrietis, kura dēļ miljoniem sieviešu visā pasaulē sekoja Sāras Džesikas Pārkeres atveidotās Kerijas Bredšovas mīlas piedzīvojumiem. Šodien, 13. novembrī, seriāla “Sekss un lielpilsēta” leģendārais Misters Lieliskais jeb amerikāņu aktieris Kriss Nots svin 72. dzimšanas dienu. Tomēr aktiera dzīve ārpus ekrāna izrādījusies daudz sarežģītāka par romantiskajiem piedzīvojumiem, kas viņu padarīja slavenu.
Kad 1998. gadā televīzijas ekrānos nonāca seriāls “Sekss un lielpilsēta”, diez vai kāds varēja paredzēt, ka šarmantais, noslēpumainais un ne vienmēr uzticamais Misters Lieliskais kļūs par vienu no atpazīstamākajiem televīzijas vīriešu tēliem.
Krisam Notam tolaik bija 43 gadi, un viņš jau bija pazīstams skatītājiem ar detektīva Maika Logana lomu seriālā “Likums un kārtība”. Tomēr tieši Kerijas Bredšovas neparedzamais mīļotais viņam atnesa pasaules slavu.
Interesanti, ka sākotnēji pats aktieris par jauno popularitāti nemaz nebija sajūsmā. Intervijā laikrakstam “The Guardian” viņš savulaik atzina, ka viņu kaitinājis, ja uz ielas cilvēki uzrunājuši viņa atveidotā varoņa vārdā. "“Ja vēlreiz mani tā nosauks, es uzsprāgšu!” savulaik izteicās Nots. Ar laiku aktieris gan samierinājies ar to, ka Misters Lieliskais uz visiem laikiem kļūs par daļu no viņa identitātes.
Taču, lai gan uz ekrāna Nota un Sāras Džesikas Pārkeres atveidotie varoņi pēc neskaitāmiem attiecību līkločiem beidzot atrada viens otru, īstajā dzīvē abu aktieru attiecības piedzīvojušas pavisam citādu pavērsienu. “Nē, protams, mēs neesam draugi. Domāju, tas ir diezgan acīmredzami,” vēl šā gada janvārī podkāstā “Really Famous with Kara Mayer Robinson” atklāti paziņoja Nots, atbildot uz jautājumu par attiecībām ar kādreizējo kolēģi.
Aktieris neslēpa sarūgtinājumu par Pārkeres reakciju pēc tam, kad 2021. gadā vairākas sievietes viņu publiski apsūdzēja seksuālā vardarbībā. Nots apsūdzības noliedza, savukārt Pārkere un citas seriāla aktrises publiski pauda atbalstu sievietēm, kuras bija izteikušas apsūdzības. Pēc Nota teiktā, viņu īpaši sāpinājis fakts, ka ilggadējās kolēģes pirms publiskā paziņojuma neesot sazinājušās ar viņu, lai uzklausītu arī viņa versiju par notikušo.
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Kriss Nots un Sāra Džesika Pārkere seriālā "Sekss un lielpilsēta"
Kriss Nots un Sāra Džesika Pārkere seriālā "Sekss un lielpilsēta".
Skandāls būtiski ietekmēja aktiera karjeru. Nots zaudēja lomu seriālā “Stabilizators”, bet viņa atveidotā Mistera Lieliskā stāsts seriāla “Sekss un lielpilsēta” turpinājumā “Un tā tas laiks paiet...” noslēdzās jau pirmajā sērijā.
Zīmīgi, ka 2026. gada februārī, jautāts par sava varoņa nāvi, aktieris paziņoja, ka jūtas “ļoti laimīgs”, ka viņa dalība seriāla turpinājumā bijusi tik īsa.
Tomēr Nots nav bijis tikai Kerijas Bredšovas lielā mīlestība. Viņa aktiera karjerā nozīmīgu vietu ieņem arī lomas seriālos “Likums un kārtība” un “Labā sieva”, par kurām viņš saņēmis kritiķu atzinību.
Ārpus ekrāna aktieris ir arī divu dēlu tēvs. Kopš 2012. gada viņš ir precējies ar aktrisi Taru Vilsoni, ar kuru audzina dēlus Orionu un Kītsu.
Lai gan šodien Krisam Notam aprit jau 72 gadi un viņa publiskais tēls piedzīvojis ievērojamas pārmaiņas, televīzijas vēsturē viņš joprojām ieņem īpašu vietu, un daudziem faniem viņš vienmēr paliks Misters Lieliskais – vīrietis, kura dēļ Kerija Bredšova tik daudz reižu salauza pati savu sirdi.