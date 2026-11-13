Pēc 21 gada viņš ir atpakaļ! Nikolass Keidžs atkal iejutīsies lomā, kas savulaik sajūsmināja skatītājus
Holivudas zvaigzne Nikolass Keidžs pēc vairāk nekā divām desmitgadēm atgriežas pie vienas no savām spilgtākajām lomām. 62 gadus vecais aktieris atkal iejutīsies bēdīgi slavenā ieroču tirgotāja Jurija Orlova tēlā kulta krimināltrillera “Kara kungs” turpinājumā.
Jaunā filma ar nosaukumu “Kara kungi” būs 2005. gadā iznākušā krimināltrillera “Kara kungs” turpinājums. Toreiz Keidžs atveidoja Ukrainā dzimušo ieroču tirgotāju Juriju Orlovu, kurš, izmantojot starptautiskus konfliktus un politisko nestabilitāti, izveidoja iespaidīgu nelegālu biznesa impēriju. Oriģinālajā filmā līdzās Keidžam spēlēja arī tādas Holivudas zvaigznes kā Džareds Leto, Ītans Houks un Bridžita Moinahana. Lai gan filma sākotnēji saņēma neviennozīmīgas kritiķu atsauksmes, gadu gaitā tā iemantojusi uzticamu skatītāju loku.
Tagad, 21 gadu vēlāk, Keidža atveidotais varonis būs spiests stāties pretī pretiniekam, kuru nekad nav gaidījis, – paša dēlam.
Jaunajā filmā Jurijs Orlovs uzzinās par sava līdz šim nezināmā dēla Antona eksistenci. Taču priecīga ģimenes atkalapvienošanās nav gaidāma. Izrādās, ka Antons nolēmis sekot tēva pēdās un pat pārspēt viņu nežēlībā. Jaunais vīrietis neaprobežojas tikai ar ieroču tirdzniecību – viņš veido privātu algotņu armiju, lai izmantotu karadarbību Tuvajos Austrumos savās interesēs. Drīz vien tēvs un dēls kļūst par sīvākajiem konkurentiem, un viņu savstarpējā cīņa par varu, ietekmi un naudu izvēršas dzīvībai bīstamā konfliktā.
Īpašu skatītāju interesi raisījis fakts, ka Keidža varoņa dēlu atveidos 36 gadus vecais zviedru aktieris Bils Skarsgords, kurš plašāku atpazīstamību ieguvis ar biedējošā klauna Penivaisa lomu šausmu filmās “Tas”.
Jaunajā filmā pie režisora pienākumiem atgriezies Endrū Nikols, kurš bija arī 2005. gada oriģinālās filmas scenārija autors un režisors. Jaunajā filmā piedalīsies arī Laura Harjēra, Silvija Huksa un Gregs Tarzans Deiviss.
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Interesanti, ka oriģinālās filmas sižetu daļēji iedvesmojis reāls cilvēks – Krievijas ieroču tirgotājs Viktors Buts, kurš savulaik ieguva iesauku “Nāves tirgotājs”.