“Būs labas un sliktas dienas!” Princese Ketrīna retā un personiskā intervijā atklāti runā par cīņu ar vēzi
Velsas princese Ketrīna retā un personiskā intervijā atklājusi jaunas detaļas par savu atveseļošanos pēc cīņas ar vēzi. Viņa pastāstījusi par ārstu brīdinājumu, ko saņēmusi slimnīcā, kā arī atklājusi, kas palīdzējis pārvarēt vienu no smagākajiem dzīves posmiem.
44 gadus vecā princese par savu veselību un piedzīvotajiem pārbaudījumiem runājusi īpašā žurnāla “Country Life” izdevumā, kura viesredaktors bijis viņas vīrs, princis Viljams. Sarunā ar pazīstamo britu rakstnieku Robertu Makfārleinu Ketrīna atklājusi, cik nozīmīgu lomu viņas atveseļošanās procesā ieņēmusi daba.
Princese neslēpj, ka atlabšana pēc smagas slimības ne vienmēr norit tā, kā cilvēks cerējis. “Slimnīcā man teica, ka mana atveseļošanās nenoritēs taisnā līnijā. Būs labas un sliktas dienas, un tam būs nepieciešams laiks,” atceras Ketrīna.
Viņa uzsvērusi, ka šī pieredze iemācījusi pieņemt arī brīžus, kad nepieciešams apstāties un atpūsties. “Tāpat ir arī dabā. Tā mums parāda, ka atpūtas, pārdomu un atjaunošanās periodi ir tikpat svarīgi kā izaugsmes brīži,” skaidrojusi princese.
Ketrīna atklājusi, ka tieši atrašanās dabā viņai palīdzējusi atgūt emocionālo līdzsvaru un rast mieru pēc piedzīvotā. “Daba no mums neko neprasa. Tā mūs netiesā un negaida, ka mums kaut kas jāpierāda. Tā vienkārši ļauj mums būt pašiem. Tā patiešām ir bijusi mana patvēruma vieta, uz kuru instinktīvi esmu vēlējusies doties,” atzinusi princese.
Viņa uzsvērusi, ka smaga slimība ietekmē ne tikai cilvēka fizisko veselību, bet arī emocionālo un garīgo pašsajūtu. Tādēļ atveseļošanās procesā svarīgi pievērst uzmanību cilvēkam kopumā, nevis tikai slimības fiziskajām sekām.
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Sarunā princese arī atklājusi, kur rod cerību brīžos, kad dzīve sagādā īpaši smagus pārbaudījumus. “Es rodu cerību dabas sniegtajās mācībās – ka, neraugoties uz izaicinājumiem, ko dzīve mums sagādā, mēs neesam vieni un esam saistīti ar kaut ko lielāku par mums pašiem,” sacījusi Ketrīna.
Viņa piebildusi, ka pat vissmagākajos brīžos ir svarīgi saglabāt saikni ar apkārtējiem cilvēkiem, sniegt atbalstu citiem un neaizmirst par mazajām lietām, kas ikdienā sagādā prieku.
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Intervijā princese atcerējusies arī savu bērnību, kad daudz laika pavadījusi ārā, rotaļājoties pie strautiem, lasot kazenes un izbaudot vienkāršus dabas priekus. Tagad šo pašu brīvības sajūtu viņa vēlas sniegt arī saviem trim bērniem – princim Džordžam, princesei Šarlotei un princim Luisam. Ketrīna atzinusi, ka cenšas bērniem ļaut pašiem iepazīt apkārtējo pasauli, nevis nemitīgi norādīt, ko viņiem vajadzētu redzēt vai domāt.
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Jāatgādina, ka 2025. gada janvārī Velsas princese paziņoja, ka viņas vēzis ir remisijā. Par onkoloģisko diagnozi sabiedrība pirmoreiz uzzināja 2024. gada martā, bet tā paša gada septembrī Ketrīna pavēstīja, ka pabeigusi ķīmijterapijas kursu.
Šā gada jūnijā princese arī pārvarēja iespaidīgo “Three Peaks Challenge” izaicinājumu, 24 stundu laikā uzkāpjot trīs Lielbritānijas augstākajās virsotnēs, lai vāktu līdzekļus vēža pacientu atbalstam.