Atceries mazuli no filmas "Paģiras"? Tagad viņam ir 18 gadu un pavisam citi karjeras sapņi
Savulaik viņš bija viens no neaizmirstamākajiem komēdijas "Paģiras" ("The Hangover") varoņiem. Tagad mazulis, kurš filmā atveidoja Taileru jeb Karlosu, ir izaudzis un aktiermākslas vietā izvēlējies pavisam citu dzīves ceļu.
2009. gadā iznākusī komēdija "Paģiras" kļuva par vienu no tā gada lielākajiem kinohitiem un joprojām ir daudzu skatītāju iecienīta filma. Režisora Toda Filipsa veidotais stāsts ir par trim līgavaiņa draugiem, kuri pēc trakulīgas vecpuišu ballītes Lasvegasā cenšas atrast pazudušo draugu, pirms pienāk viņa kāzu diena. Filmā piedalījās virkne Holivudas zvaigžņu, tostarp Bredlijs Kūpers, Džastins Bārta, Eds Helmss un Zaks Galifianakiss.
Tomēr viens no filmas aktieriem šodien ir mainījies tik ļoti, ka skatītāji viņu, visticamāk, vairs neatpazītu. Tas ir Grants Holmkvists, kuram tagad ir 18 gadu. Kad viņš piedalījās pirmās filmas uzņemšanā, zēnam bija tikai seši mēneši. Viņš atveidoja mazuli Taileru, kuru Alans (Zaks Galifianakiss) filmā iesauca par Karlosu.
Tailers bija aktrises Heteras Greiemas atveidotās varones Džeidas dēls. Interesanti, ka šo lomu kopumā spēlēja astoņi mazuļi. Grants filmēšanas laukumā darbojās arī kopā ar savu dvīņumāsu Eiveriju, kura ekrānā redzama visbiežāk.
Vēlāk Grants pie šīs lomas atgriezās jau nedaudz paaudzies, piedaloties 2013. gadā iznākušajā filmā "Paģiras 3" ("The Hangover Part III").
Granta māte Kerija Holmkvista iepriekš stāstījusi, ka dvīņi pirmo reizi kameru priekšā stājušies, filmējot ainu pie viesnīcas "Caesars Palace" baseina. Tajā Zaka Galifianakisa, Bredlija Kūpera, Eda Helmsa un Džastina Bārtas atveidotie varoņi cenšas noskaidrot, kas īsti noticis iepriekšējā vakarā.
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Taču 2019. gada intervijā mamma Kerija atzina, ka viņas bērni paši filmu vēl nemaz nav redzējuši. Sarunā ar izklaides portālu “TooFab” viņa skaidroja, ka, visticamāk, ļaus to noskatīties, kad bērni sasniegs tīņu vecumu un jau spēs labāk izprast filmā izmantotos jokus.
Tolaik mamma arī atklāja, ka Grants, kurš ir liels zinātniskās fantastikas filmu cienītājs, joprojām saņem atlīdzību par piedalīšanos filmā. "Grants joprojām ik ceturksni saņem nelielus maksājumus par ekranizējumu "Paģiras 3", un tas ir patīkams papildinājums viņa studiju uzkrājumam," stāstīja Kerija. "Viņš filmēšanas laukumā nostrādāja tikai divas dienas, bet atlīdzības apmēru nosaka diezgan sarežģīta aprēķinu sistēma," viņa piebilda.
Tagad Grants Holmkvists aktiermākslu ir atstājis pagātnē un pievērsies pavisam citai jomai. Viņš studē mūziku Kalifornijas universitātē Losandželosā, īpašu uzmanību veltot mežraga spēlei.
Jaunietis aktīvi muzicē un savā “Instagram” profilā regulāri publicē video ar saviem priekšnesumiem, kā arī dalās ar ieskatiem studentu ikdienā. Grants dzīvo samērā klusu un privātu dzīvi, tālu no Holivudas prožektoru gaismām. Viņa aktiera karjerā ir tikai divās filmas – "Paģiras" un "Paģiras 3".
Lai gan Grants vairs neplāno savu dzīvi saistīt ar aktiermākslu, skatītāji viņu nav aizmirsuši. Jaunieša “Instagram” ierakstu komentāros joprojām regulāri parādās atsauces uz viņa bērnības lomu populārajā komēdijā.
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Pie kāda nesen publicēta video, kurā Grants spēlē mežragu, viens no sekotājiem rakstīja: "Sveiks, Grant! (Vai varbūt Karlos!) Esmu liels filmas "Paģiras" fans. Vai vari nosūtīt sveicienus saviem faniem Brazīlijā? Mēs visi tevi šeit mīlam!" Cits komentētājs pajautāja: "Vai tas tiešām esi tu, Karlos?" Savukārt vēl kāds piebilda: "Lielisks darbs filmā "Paģiras"!"