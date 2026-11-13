Šausminoša nakts aktiera Krisa Hemsvorta mājās: kamēr sieva gulēja, īpašumā ielauzās ar nažiem bruņoti vīrieši
Holivudas aktiera Krisa Hemsvorta, kurš pasaules slavu ieguvis ar Tora lomu “Marvel” filmās, ģimene piedzīvojusi biedējošu incidentu. Kamēr aktiera sieva Elsa Pataki gulēja, viņu greznā īpašuma teritorijā Austrālijā ielauzās četri maskās tērpti vīrieši, no kuriem divi bija bruņojušies ar nažiem.
Incidents noticis trešdienas, 11. novembra, agrā rītā aktiera ģimenes īpašumā Brokenhedā, netālu no Baironbejas Austrālijā. Šajā plašajā un nomaļajā īpašumā Hemsvorts ar sievu un trim bērniem dzīvo jau vairāk nekā desmit gadus.
Kā ziņo ārvalstu mediji, ap pulksten diviem naktī 50 gadus vecā Pataki pamodusies no ģimenes suņu skaļās riešanas. Tomēr, nenojaušot par notiekošo, aktrise nav pievērsusi troksnim īpašu uzmanību un devusies atpakaļ gulēt. Tikai nākamajā rītā, pārbaudot īpašuma videonovērošanas kameru ierakstus, atklājusies satraucoša aina. Tajos bijuši redzami četri vīrieši, kuru sejas slēpušas maskas. Diviem no iebrucējiem rokās bijuši naži.
Saskaņā ar mediju rīcībā esošo informāciju zagļi pārvarējuši īpašuma priekšējo drošības žogu un iekļuvuši garāžā, kur atradušās vairākas ģimenes automašīnas. Tā kā transportlīdzekļu atslēgas bijušas atstātas automašīnās, noziedzniekiem izdevies aizbraukt ar trim spēkratiem.
No Hemsvorta īpašuma nozagts “BYD” automobilis, “Ram” pikaps un “Ford Raptor” apvidus pikaps.
Jau ap pulksten 7.30 no rīta notikuma vietā ieradusies policija. Jaundienvidvelsas policijas pārstāvji apstiprinājuši, ka īpašumā iekļuvušas četras nepazīstamas personas un nozagušas trīs transportlīdzekļus. Par laimi, incidentā neviens cilvēks nav cietis.
Likumsargiem izdevies atrast visas trīs nozagtās automašīnas. Divas no tām uzietas Koraki un Tabulamas apkaimē, bet trešā ceturtdien atrasta Lenokshedā. Policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu vainīgās personas.
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43 gadus vecais Hemsvorts ar spāņu aktrisi Elsu Pataki apprecējās 2010. gadā. Pārim ir trīs bērni – 14 gadus vecā meita Indija Rouza un 12 gadus vecie dvīņu dēli Saša un Tristans. 2015. gadā ģimene nolēma pamest Losandželosu un pārcelties uz Austrāliju, kur Hemsvorts ir dzimis un audzis. Aktieris iepriekš vairākkārt uzsvēris, ka vēlas saviem bērniem nodrošināt mierīgāku bērnību, prom no Holivudas uzmanības un nemitīgās publicitātes.
Ģimenes greznais īpašums atrodas pie okeāna, un to ieskauj lietusmeži. Tajā ir sešas guļamistabas, iespaidīgs bezgalības baseins, privāta boulinga zāle, sporta zāle, tenisa korts un plaša āra teritorija. Savulaik Hemsvorts stāstīja, ka atgriešanās mājās pēc darba viņam vienmēr šķiet kā došanās atvaļinājumā, jo ģimene ikdienā var baudīt dabu, sērfošanu, izjādes ar zirgiem un citas aktivitātes.