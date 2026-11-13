Lelde Dreimane ar mīļoto atpūšas Romā
Starp diviem saspringtiem darba projektiem aktrise Lelde Dreimane atradusi brīdi, lai dotos nelielā atpūtā kopā ar savu jauno draugu Artūru Andersonu, kurš šobrīd ir gan uzņēmējs, gan mūziķis.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", pāris izvēlējies romantisko Itālijas galvaspilsētu Romu, kur trijās dienās paguvuši gan izstaigāt pilsētas ievērojamākās vietas, gan baudīt itāļu virtuves gardumus, turklāt piedzīvojuši arī kādu īpašu tikšanos – redzējuši pašu pāvestu! Tā gan nebija gluži nejauša sastapšanās, jo, lai apmeklētu Vatikāna īpašo audienci, iepriekš bija jāpiesakās.
Protams, Romas iepazīšana nebūtu pilnīga bez itāļu virtuves baudīšanas. Lelde atzīst, ka Itālijā viņai patīk izvēlēties klasiku – pasta carbonara, kas viņai īpaši garšojusi. Neizpalika arī gelato jeb itāļu saldējums un Romai raksturīgie artišoki, kurus aktrise īpaši izceļ kā vietējo virtuves gardumu. “Noķērām īsto klasiku!” ar smaidu saka Lelde, pieminot arī Itālijai tik raksturīgo espreso un kapučīno.
Taču īpaši interesants stāsts pārim saistās ar kādu kafejnīcu, kuru Lelde bija pamanījusi jau iepriekšējā ceļojumā uz Romu. Šā gada aprīlī viņa kopā ar māsu apmeklējusi Borgēzes galeriju un pa ceļam, ejot uz to, ievērojusi kādu kafejnīcu. Toreiz Leldei radusies sajūta, ka šī vieta noteikti jāapmeklē, un viņa to paturējusi prātā. Kad Romā ieradusies kopā ar Artūru, pēkšņi atcerējusies par šo vietu un ierosinājusi turp doties. Tā kā Artūrs ir īstens kafijas gardēdis, doma abiem šķitusi īpaši vilinoša. Kafejnīca izrādījusies ne vien skaista, bet arī ar pārsteidzošu vēsturi. Ziņkārības vadīta, Lelde internetā sākusi meklēt, kāpēc šī vieta ir tik īpaša, un atklājusi, ka tā ir leģendārā "Harry’s Bar Via Veneto".
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Izrādās, šī kafejnīca bijusi viena no iemīļotākajām vietām slavenajam kinorežisoram Federiko Fellīni, un ar to saistās arī filma "Saldā dzīve" ("La Dolce Vita"). Tur savulaik tajā pabijušas arī tādas pasaules slavenības kā Elizabete Teilore, Ričards Bērtons un Odrija Hepberna, bet viens no īpašākajiem pārsteigumiem Leldei bijis uzzināt, ka kafejnīcā bieži viesojies arī Frenks Sinatra. Turklāt tur joprojām atrodas klavieres, pie kurām spēlējis pats mūziķis. “Tas ir tāds wow moments! Reizēm tevi kaut kas apstādina, it kā saka – klausies, tev šeit ir kaut kas interesants –, bet tu vēl nezini, kas tas ir un kāpēc. Un tu vienkārši ļaujies tam impulsam,” par negaidīto atklājumu stāsta Dreimane. Viņa atzīst, ka došanās uz šo kafejnīcu izrādījusies viena no labākajām ceļojuma idejām. Tagad pārim ir vēl viens iemesls nākamreiz atgriezties Romā – viņi jau zina, kurp doties pēc labas kafijas un īpašas atmosfēras.
Trijās dienās Lelde un Artūrs paguvuši apskatīt arī slaveno Trevi strūklaku, kur, kā jau pienākas, iemetuši monētas, kā arī atpūsties pie Spāņu kāpnēm. Ceļojums bijis gana aktīvs, jo abi daudz staigājuši, tomēr Lelde par to nebūt nesūdzas. “Soļu skaitītājs bija priecīgs!” viņa smejoties atzīst. Arī laikapstākļi ceļotājus lutinājuši.