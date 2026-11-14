Indra Burkovska atklāj senioru šova "Sirdslietas" aizkulises
TV ekrānos ar otro sezonu atgriezies skatītāju iemīļotais senioru iepazīšanās šovs "Sirdslietas", kuru vada Nacionālā teātra aktrise Indra Burkovska. Jaunās sezonas astoņās sērijās redzēsim drosmīgus seniorus, kas ļausies jauniem piedzīvojumiem, iepazīs viens otru un meklēs tuvību, apliecinot, ka mīlestībai nav vecuma ierobežojumu un jaunas attiecības var uzplaukt jebkurā dzīves posmā.
Šova vadītāja Indra Burkovska ir tik enerģiska un spridzīga, ka arī pati mierīgi varētu piedalīties šovā kā dalībniece, taču viņas sirds jau sen ir aizņemta. Aktrise ir ļoti aizkustināta par šova superīgajiem zēniem – tā idejas autoru un producentu Pēteri Krievkalnu, kā arī šova mākslinieku Kasparu Blūmu-Blūmani, kuru dēļ viņa pat labprāt atgrieztos savā jaunībā. Burkovska uzsver, ka abi zēni ļoti mīl un rūpējas par ikvienu šova dalībnieku, ko svešvārdā saucot par humānismu.
Sirdslietu šovam ir lieliski reitingi, turklāt nupat, oktobra izskaņā, Latvijas Sabiedriskā medija senioru iepazīšanās šovs uzvarēja Varšavā (Polijā) notiekošā starptautiskā televīzijas festivāla un foruma Heart of Europe kategorijā Digitālais un izklaides saturs. Runājot par šova iespaidīgo popularitāti, Indra Burkovska sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" aizdomājas: “Tas ir tāpēc, ka katram cilvēkam ir ļoti svarīgi, lai viņam ir kāds, kas viņu saprot un ko viņš grib saprast. Ar kuru kopā iedzert labu kafiju vai vakarā tēju. Un svētdienās klausīties mūziku vai apmeklēt izstādes. Tas, izrādās, ir tik ļoti būtiski. Jauniešus interesē šis šovs, jo tās paaudzes, kas tagad piedalās šovā, reiz vairs nebūs, bet jaunieši paši kādreiz būs veci.
Senioru vecumā noteikti var izveidot attiecības. Mēs taču arī šādā vecumā garā jūtamies jauni. Mums tik daudz kas patīk, tik daudz kam dzīvojam līdzi. Kaut ko darām, kustamies... Tās ir savā ziņā mūsu klusās ilgas un vēlēšanās, tāpēc arī šim šovam ir tik labi rezultāti.” Indrai Burkovskai ir liels prieks atskatīties uz šova pirmo sezonu: “Kopā dzīvot ir sarežģīti. Tas nav tik vienkārši. Bet tas, ka šova dalībnieki ir atraduši draugus un domubiedrus, ka viņiem ir vacapa čatiņš, viņi kopā apmeklē pasākumus un rīko ballītes, jau ir ļoti daudz. Būtībā ir vajadzīga ļoti liela drosme, lai piedalītos šovā. Viņiem piemīt ļoti liela iekšējā brīvība, ka nebaidās parādīt to, kādi ir.” Burkovska ir gandarīta, ka viņai šovu uztic vadīt jau otro sezonu: “Tas ir apstiprinājums manam dzīves vienreizīgumam, skaistumam un gandarījumam.”
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