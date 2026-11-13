Linda Mūrniece TV šovā galdā ceļ vecmāmiņas receptes
Bijusī ministre un viesnīcu vadītāja Linda Mūrniece pievērsusies dzīvei laukos un savas viesu mājas "Salnēni" attīstībai. Lai gan ikdienā viņai netrūkst pienākumu, šoruden Linda atkal ļāvusies televīzijas kameru uzmanībai, piedaloties kulinārijas raidījumā "Gandrīz ideālas vakariņas". Zīmīgi, ka šajā raidījumā viņa viesojusies jau pirms 15 gadiem.
“Man bija interesanti uzzināt, kā būs atkal piedalīties raidījumā pēc tik ilga laika. Turklāt bija beigusies aktīvā sezona manā saimniecībā, un gribējās mazliet nomainīt vidi, iepazīt jaunus cilvēkus un pārliecināties, ka joprojām protu gatavot un zinu, kas jādara kameru priekšā,” dalības iemeslus atklāj bijusī politiķe.
Ēdienkarte ar bērnības garšu
Vakariņu galdam Linda izvēlējās ēdienus, kas viņai saistās ar ģimeni un bērnības atmiņām. “Visi mani ēdieni bija tādi, ko bērnībā gatavoja vecmāmiņa. Tā kā raidījums bija ap valsts svētku laiku, vēlējos izvēlēties latviskus ēdienus, kas nāk no ģimenes un bērnībā bijuši vieni no mīļākajiem,” stāsta Mūrniece.
Vakariņu sākumā viesi tika cienāti ar latvisku pupiņu zupu, bet pamatēdienā galdā tika celts Vecpiebalgas gaumē gatavots kuģelis. Izrādījās, ka šis tradicionālais ēdiens nebūt nebija pazīstams visiem dalībniekiem. “Kad man jautāja, kādu nosaukumu ēdienam piešķirt, teicu, ka vienkārši saukšu to par kuģeli. Izrādījās, ka divi no trim dalībniekiem nemaz nezināja, kas tas tāds ir. Viņiem tas bija pārsteigums,” smej Linda. Augustā, kad viņas saimniecībā norisinājās mājas kafejnīcu dienas, kuģelis un cepumu kūka bija daļa no piedāvājuma. Todien viņa uzņēmusi aptuveni 30 viesu un pati pildījusi gan pavāres, gan viesmīles pienākumus. Kuģelis arī toreiz daudziem bijis patīkams pārsteigums, jo atsaucis atmiņā bērnības garšas.
Deserts no bērnības
Arī deserts bija izvēlēts ar īpašu sentimentu – vecmāmiņas cepumu kūka, kas daudziem saistās ar bērnības garšām. Atšķirībā no kuģeļa šo našķi vakariņu viesi atpazinuši uzreiz. “Domāju, ka lielākajai daļai bērnībā vecmāmiņas ir gatavojušas līdzīgas kūkas. Kādam varbūt šī recepte jau bija piemirsusies, bet visi saprata, par ko ir runa,” viņa teic.
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Raidījumā Linda neesot vēlējusies eksperimentēt ar nezināmām receptēm. Viņa izvēlējusies gatavot to, ko labi prot, lai būtu pārliecināta par rezultātu. Lai gan pati šobrīd dzīvo viena un ikdienā pie plīts nestāv tik bieži, gatavošana viņai joprojām sagādā prieku, īpaši tad, kad ciemos atbrauc bērni vai draugi.
Pankūkas – mīļākais ēdiens
Vaicāta par savu iecienītāko ēdienu, Mūrniece bez ilgas domāšanas nosauc pankūkas. “Tas ir ēdiens, ar kuru esmu izaugusi. Vecmāmiņa cepa pankūkas visdažādākajos veidos un iemācīja arī man tās gatavot. Tāpēc bieži vien saviem viesiem brokastīs pasniedzu pankūciņas,” atklāj viņa. Arī jaunu kulinārijas izaicinājumu meklēšana nav Lindas ikdiena. Viņa sevi dēvē par klasiskas virtuves piekritēju, kurai labāk patīk pārbaudītas vērtības, nevis eksperimenti.
Linda Mūrniece un viņas krāšņā sabiedriskā dzīve
Linda Mūrniece un viņas krāšņā sabiedriskā dzīve.
Top grāmata par viesnīcu aizkulisēm
Linda Mūrniece ir arī vairāku grāmatu autore. Šogad februārī iznāca viņas grāmata "Novecot bez panikas", bet 6. novembrī klajā nākusi "Lauzto siržu piezīmes". Arī turpmāk Linda negrasās apstāties un jau strādā pie nākamā literārā darba, kurā iecerējusi atklāt viesnīcu aizkulises – gan kuriozus, gan ne tik patīkamus viesu uzvedības piemērus. Viņa domā, ka cilvēkiem, kuriem savulaik patika skatīties seriālu "UgunsGrēks", varētu būt interesanti izlasīt, kas patiesībā notiek viesnīcās. “Tur būs dažādi kuriozi un nepatīkami atgadījumi, kas piedzīvoti Rīgā laikā, kad manā pārvaldībā bija viesnīca ar 88 numuriņiem. Tur katru dienu notika visādi brīnumi! Arī bijušie kolēģi man iesūta savus stāstus, jo katram ir sava pieredze. Domāju, ka cilvēkiem būs interesanti izlasīt, kas patiesībā notiek viesnīcu aizkulisēs. Ikdienā jau mēs paši viesnīcās neuzturamies tik bieži, lai zinātu, kāda tur ir dzīve,” stāsta Linda.
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Lindas Mūrnieces ēdienkarte:
Uzkodā - latviska zupa
Sastāvdaļas: pupiņas, grūbas, cūkas ribiņas, kartupeļi, burkāni, selerija un garšvielas.
Pamatēdiens - kuģelis Vecpiebalgas gaumē
Tradicionāls kartupeļu sacepums ar cauraudzīti un sīpoliem, pasniegts ar krējumu un svaigiem zaļumiem.
Sastāvdaļas četrām personām:
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- 1 kg kartupeļu
- 250 g cauraudža
- 2 vidēji sīpoli
- 3 olas
- 200 g skābā krējuma pasniegšanai
- sāls un melnie pipari pēc garšas
- svaigas dilles vai lociņi
- nedaudz sviesta cepamtrauka ietaukošanai
Pagatavošana:
- Kartupeļus nomizo un sarīvē uz rupjās rīves.
- Sīpolus un cauraudzi sagriež nelielos kubiņos.
- Bļodā sajauc kartupeļus, sīpolus un cauraudzīti. Pievieno olas, sāli un piparus.
- Cepamtrauku ietauko ar sviestu, tajā liek sagatavoto masu un izlīdzina. Cep 180 grādos aptuveni 40 minūtes, līdz virspuse kļūst zeltaini brūna un kartupeļi ir mīksti.
- Pasniedz ar skābo krējumu un svaigām dillēm vai lociņiem.
Deserts - vecmāmiņas cepumu kūka
Sastāvdaļas: cepumi, kulinārijas biezpiens, dzērveņu ievārījums, piens un dzērvenes.