Katrīna Dimanta sarīko latviskus dziesmu svētkus Brazīlijā
Dziedātāja Katrīna Dimanta nesen viesojusies Brazīlijā, kur kopā ar ģitāristu Armandu Varslavānu uzstājās latviešu kultūras programmas pasākumā.
Latvijas mūziķi koncertēja Ižui pilsētā, piedaloties dažādu kultūru svētkos. Šis Katrīnai nebija pirmais brauciens uz Brazīliju – tur viņa viesojusies jau 2016. gadā kopā ar grupu "Māsas Dimantas", un arī toreiz piedzīvotais atstājis tik labu iespaidu, ka latviešu kopiena aicinājusi atgriezties. “Man tas šķiet skaisti – nevis vienkārši aizbraukt, nospēlēt koncertu un lidot mājās, bet tiešām satikties un kaut ko kopā piedzīvot. Manuprāt, mums izdevās tādi mazi dziesmu svētki. Tas bija ļoti īpašs notikums, jo šādi pie viņiem Brazīlijā, Ižui pilsētā, notika pirmo reizi,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta mūziķe.
Īpaši aizkustinoša esot bijusi tikšanās ar vietējo latviešu kopienu, kas tūkstošiem kilometru attālumā no Latvijas turpina kopt mūsu valodu un tradīcijas. “Iedomājies – esi tik tālu prom no Latvijas, bet tur skan latviešu valoda, dziesmas, cilvēki kopj mūsu tradīcijas, dejo dejas. Tas ir ļoti aizkustinoši. Mūzika tādā brīdī kļūst par kaut ko vairāk nekā tikai koncertu – mēs veidojam kultūras tiltus un draudzības,” norāda Dimanta.
Arī ārpus koncertiem dziedātāja centusies izbaudīt vietējo dzīvi. Viņa pavadījusi laiku kopā ar latviešu kopienas pārstāvjiem, apmeklējusi dažādus nacionālos dārzus, parkus un vietējos gaučo kultūras veikalus, kā arī mācījusies pagatavot gaļu īpašā brazīliešu gaumē. Par brazīliešiem dziedātājai palikušas ļoti siltas atmiņas. “Brazīlieši ir patiesi sirsnīgi. Gandrīz vienmēr kavē, bet ko tad var dzīvē nokavēt? Viņi ierodas laikā, bet savā laikā, ne tādā, kā es to saprotu,” ar humoru teic Katrīna, piebilstot, ka saņēmusi daudz komplimentu un apskāvienu. Vēl viens pārsteigums viņai bijis tas, cik plaši Brazīlijā iemīļotas latviešu tradīcijas. Piemēram, vietējā deju kolektīvā Staburags dejo 18 pāru jeb 36 pieaugušie, taču tikai sešiem no viņiem ir latviskas saknes. “Pārējie ir iemīlējušies mūsu kultūrā, kustībā un piedalās, jo viņiem tas patīk un viņus tas uzrunā. Latvija nav tikai vietiņa kartē, Latvija ir iesakņojusies ļoti daudzu cilvēku sirdīs – gan latviešu, gan brazīliešu,” uzsver mūziķe.
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