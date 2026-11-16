Aiz pasaulslavenām kino lomām slēpjas neticami atlases stāsti un milzīga konkurence.
Kino
Ārzemju zvaigznes
Šodien 05:49
Viena loma, 1400 pretendentu! Neticamākie aktieru atlases stāsti kino vēsturē
Iegūt kāroto lomu Holivudas filmā nebūt nav vienkārši – reizēm aktieriem nākas pārspēt simtiem un pat tūkstošiem konkurentu, lai pārliecinātu režisorus un producentus, ka tieši viņi ir vispiemērotākie izvēlētajam tēlam. Piemēram, uz Harija Potera lomu pretendēja vairāk nekā 2000 bērnu, savukārt, meklējot jauno Anakinu Skaivokeru “Zvaigžņu karu” filmai, tika izvērtēti pat 3000 zēnu.
Turklāt pat pasaulslaveniem aktieriem ne vienmēr izdodas uzreiz pārliecināt filmu veidotājus par savu piemērotību. Dažkārt ceļš līdz leģendārai lomai prasījis mēnešiem ilgus atlases konkursus, neskaitāmas proves un neatlaidīgu cīņu ar citiem Holivudas spīdekļiem.
Lūk, iespaidīgākie aktieru atlases stāsti kino vēsturē un zvaigznes, kurām izdevās pārspēt konkurentus, iegūstot lomas, kas uz visiem laikiem izmainīja viņu karjeru.