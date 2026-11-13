Miris leģendārais asa sižeta filmu aktieris Hvangs Džanli, kurš ekrānā stājās pretī Džekijam Čanam
81 gada vecumā mūžībā devies Dienvidkorejas aktieris un cīņas mākslu meistars Hvangs Džanli, kurš pasaules slavu ieguva ar iespaidīgajām cīņu ainām un ļaundaru lomām asa sižeta filmās. Viņš īpaši palicis atmiņā kā leģendārā aktiera Džekija Čana pretinieks vairākās populārās kungfu filmās.
Aktieris miris ceturtdien, 12. novembrī, Seulā. Kā ziņo Dienvidkorejas mediji, Džanli no rīta zaudējis samaņu savās mājās un steidzami nogādāts Seulas Svētās Marijas slimnīcā. Diemžēl aktieris tā arī nav atguvis samaņu un slimnīcā miris.
Ziņas par viņa nāvi apstiprinājis bijušais Pasaules cīņas mākslu federācijas vadītājs Kims Džinjons, kurš sociālajos tīklos godinājis aizgājušā aktiera piemiņu.
1944. gadā dzimušais Džanli savu karjeru sāka kā tekvondo instruktors. Viņa izcilās cīņas mākslu prasmes un īpaši ātrie un spēcīgie spērieni vēlāk kļuva par aktiera atpazīstamības zīmi kino pasaulē. Uz lielā ekrāna viņš debitēja 1974. gadā ar filmu “The Return of the One-Legged Man”, bet divus gadus vēlāk pievienojās Honkongas kinoindustrijai, kur ātri kļuva par vienu no pieprasītākajiem cīņas mākslu filmu ļaundaru atveidotājiem.
Īpašu popularitāti aktieris ieguva 1978. gadā, kad filmējās kopā ar Džekiju Čanu filmā “Piedzēries meistars”. Tajā viņš atveidoja bīstamu cīņas mākslu meistaru, kurš kļūst par vienu no galvenajiem Čana varoņa pretiniekiem. Abi aktieri kopā filmējās arī 1978. gada filmā “Čūska ērgļa ēnā”, kas palīdzēja nostiprināt Džekija Čana starptautisko popularitāti.
Džanli izpildītie iespaidīgie spērieni un sarežģītās cīņu horeogrāfijas padarīja viņu par vienu no atmiņā paliekošākajiem tā laika asa sižeta kino ļaundariem.
Savas vairāk nekā 30 gadus ilgās karjeras laikā Džanli piedalījies aptuveni 340 filmās. Viņš ne tikai spēlēja kino, bet arī izmēģināja spēkus režijā, 1983. gadā debitējot ar filmu “Guangdong Assassin”.
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Aktieris bija plaši cienīts arī ārpus kino industrijas. Viņš aktīvi popularizēja tekvondo dažādās pasaules valstīs, vadīja cīņas mākslu seminārus un apmācīja citus aktierus. Viņa audzēkņu vidū bijušas arī tādas Honkongas kino zvaigznes kā Sammo Huns un Mišela Jeo.
Par Džanli aiziešanu mūžībā sēro arī pasaulē pazīstami mākslinieki. Amerikāņu hiphopa grupas “Wu-Tang Clan” dalībnieks RZA sociālajos tīklos atzinis, ka aktiera filmas bijušas nozīmīga viņa bērnības daļa un iedvesmojušas viņa radošo darbību.
Mūža nogalē Džanli turpināja darboties cīņas mākslu pasaulē, ieņemot vadošus amatus starptautiskās organizācijās un veicinot Korejas tradicionālo cīņas mākslu atpazīstamību ārvalstīs.