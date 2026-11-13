Britu televīzijas personību Deividu Valjamsu vairākas sievietes vaino seksuāli nepiedienīgā uzvedībā
Pazīstamais britu komiķis, televīzijas personība un populāru bērnu grāmatu autors Deivids Valjamss nonācis nopietnu apsūdzību centrā. Vairākas sievietes apgalvo, ka slavenība izmantojusi savu atpazīstamību, lai iesaistītu jaunas sievietes un nepilngadīgas meitenes seksuāla rakstura attiecībās.
Apsūdzības publiskotas pēc britu laikraksta “The Guardian” un televīzijas kanāla ITV News kopīgi veiktās izmeklēšanas, kurā apkopotas vairāku sieviešu liecības par Valjamsa iespējamo nepiedienīgo uzvedību.
Viena no sievietēm apgalvo, ka Valjamss ar viņu sazinājies sociālajā tīklā “MySpace”, kad viņai bija tikai 15 gadu. Abi sākuši sarakstīties, tostarp izmantojot meitenes skolas e-pasta adresi, un vēlāk arī satikušies. Pēc sievietes stāstītā, komiķis viņu noskūpstījis un uzaicinājis uz savām mājām, kur uzsācis seksuāla rakstura darbības. Sieviete apgalvo, ka viņa pretojusies un Valjamss apstājies.
Valjamsa advokāti šīs apsūdzības noraida, noliedzot gan nepilngadīgās mērķtiecīgu iesaistīšanu seksuālās attiecībās, gan jebkādu seksuālu kontaktu.
Ar savu pieredzi dalījusies arī cita sieviete, kura komiķi pirmoreiz satikusi 2004. gadā, būdama 15 gadus veca. Viņa apgalvo, ka abu attiecības vēlāk kļuvušas seksuālas, kad viņai bija 17 gadu. Lai gan sieviete atzinusi, ka attiecības bijušas abpusēji piekrišanas ceļā, viņa tās raksturojusi kā emocionāli nepatīkamas un uzstājīgas.
Valjamsa pārstāvji šo notikumu versiju noliedz, norādot, ka komiķis uzskatījis sievieti par pilngadīgu.
Izmeklēšanā apkopotas arī liecības par iespējamu nepiedienīgu uzvedību darba vidē. Vairāki avoti apgalvo, ka Valjamss sūtījis nepiemērotas ziņas jaunām darbiniecēm talantu šovā “Britain’s Got Talent”, kurā no 2012. līdz 2022. gadam darbojās kā žūrijas loceklis. Tāpat viņš esot aicinājis jaunas pielūdzējas aizkulisēs un savā viesnīcas numurā.
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Pats Valjamss kategoriski noliedz, ka būtu izmantojis savu slavu seksuālos nolūkos. Paziņojumā britu medijiem viņš atzinis, ka agrāk dažkārt izturējies neapdomīgi pret sievietēm, ar kurām viņam bijušas īslaicīgas attiecības, un ne vienmēr pietiekami ņēmis vērā viņu jūtas.
“Es neesmu seksuāls varmāka. Es neesmu pārkāpis likumu, taču mani dziļi satriec tas, ka dažas sievietes, kuras satiku pirms 10 līdz 20 gadiem, tagad izjūt aizvainojumu vai dusmas pret mani,” paziņojis komiķis.
Pirms izmeklēšanas publicēšanas Valjamss bija vērsies Lielbritānijas Augstajā tiesā, cenšoties panākt aizliegumu medijiem publiskot apsūdzības. Viņa advokāti norādīja uz nopietniem draudiem komiķa psihiskajai veselībai. Tiesas procesā atklājās, ka kopš šā gada maija, kad žurnālisti pirmoreiz vērsās pie viņa pēc komentāra, Valjamss ticis hospitalizēts un piedzīvojis smagu psihiskās veselības krīzi.
Tiesa atzina, ka risks viņa dzīvībai ir nopietns, tomēr nolēma, ka publikācijas aizliegums būtu nesamērīgs preses brīvības ierobežojums. Valjamss šo lēmumu nepārsūdzēja, tādēļ mediji varēja publiskot izmeklēšanas rezultātus. Tiesa šajā procesā nevērtēja, vai sieviešu izteiktās apsūdzības ir patiesas.
Skandāls paspējis ietekmēt arī komiķa profesionālo karjeru. Izdevniecība “HarperCollins”, kas ilgstoši izdevusi viņa populārās bērnu grāmatas, vēl 2025. gada decembrī paziņoja, ka turpmāk nepublicēs jaunus Valjamsa darbus. Savukārt pēc jaunāko apsūdzību publiskošanas sadarbību ar viņu pārtraukusi arī literārā aģentūra “Independent Talent Group”.
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Valjamss ir viens no pazīstamākajiem Lielbritānijas komiķiem un bērnu literatūras autoriem. Plašu popularitāti viņš ieguva, piedaloties komēdijseriālā “Little Britain”, savukārt vēlāk kļuva par vienu no atpazīstamākajām sejām televīzijas šovā “Britain’s Got Talent”.
Viņa sarakstīto bērnu grāmatu vidū ir tādi pasaulē populāri darbi kā “Gangsta Granny”, “The Boy in the Dress” un “Billionaire Boy”. Kopumā Valjamsa grāmatas pasaulē pārdotas vairāk nekā 60 miljonos eksemplāru.