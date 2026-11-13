"Es esmu tavs tēvs!" - leģendārajā "Zvaigžņu karu" ainā izmantotais Dārta Veidera gaismas zobens pārdots par astronomisku summu
Leģendārās zinātniskās fantastikas filmu sāgas “Zvaigžņu kari” ļaundara Dārta Veidera gaismas zobens izsolē pārdots par iespaidīgiem 4,875 miljoniem ASV dolāru, kļūstot par visu laiku dārgāko izsolē pārdoto priekšmetu, kas saistīts ar šo filmu franšīzi.
Vēsturiskais darījums noticis ceturtdien, 12. novembrī, izsoļu nama “Heritage Auctions” rīkotajā izsolē “Ultimate Star Wars” Dalasā, ASV. Īpašu vērtību gaismas zobenam piešķir fakts, ka tas izmantots vienā no slavenākajām ainām kino vēsturē. Tieši šo ieroci Dārts Veiders turēja rokās 1980. gada filmā “Impērija dod atbildes triecienu”, kad duelī ar Lūku Skaivokeru nocirta viņam roku un pēc tam atklāja šokējošo patiesību, izrunājot leģendāros vārdus: “Es esmu tavs tēvs.”
Gaismas zobenu filmēšanas laikā izmantoja gan Dārta Veidera atveidotājs Deivids Prauss, gan viņa dubultnieks, bijušais olimpiskais paukotājs Bobs Andersons. Tas redzams arī 1983. gada filmā “Džedaja atgriešanās”, kurā Dārts Veiders un Lūks Skaivokers vēlreiz sastopas divkaujā imperatora Palpatīna troņa zālē.
Izsoļu nams pieļauj, ka šis pats gaismas zobens varētu būt izmantots arī 1977. gada pirmajā “Zvaigžņu karu” filmā, tomēr tam nav izdevies iegūt pārliecinošus pierādījumus.
Interesanti, ka oriģinālās triloģijas gaismas zobeni nereti tika izgatavoti no pārveidotām senlaicīgu fotokameru zibspuldžu detaļām. Filmēšanai paredzētie ieroči tika īpaši nostiprināti, lai aktieri tos varētu izmantot cīņu ainās, savukārt slavenais gaismas efekts tika pievienots vēlāk, filmas pēcapstrādes laikā. Arī izsolē pārdotais Dārta Veidera zobens saglabājis redzamas intensīvās izmantošanas pēdas – uz tā ir skrāpējumi, plaisa, daļēji nolūzis rokturis un trūkst daļas no augšējā pārsega.
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Līdzšinējais izsoles rekords par filmēšanā izmantotu “Zvaigžņu karu” rekvizītu piederēja Lūka Skaivokera gaismas zobenam, kas šā gada jūlijā tika pārdots par 3,75 miljoniem ASV dolāru. Kopā ar to tika izsolīts arī specefektiem izgatavotais nocirstās rokas atveidojums, kas izmantots tajā pašā slavenajā duelī.
Izsolē “Ultimate Star Wars” pircējiem tika piedāvāti gandrīz 200 ar filmu sāgu saistīti priekšmeti, tostarp vēl 27 gaismas zobeni. Starp tiem bija arī aktieru Jūena Makgregora un Deizijas Ridlijas izmantotie ieroči.
Par ievērojamām summām pārdoti arī citi rekvizīti. Galvu mednieka Bobas Feta ierocis no filmas “Impērija dod atbildes triecienu” pārdots par 375 000 ASV dolāru, savukārt filmēšanā izmantotais kosmosa kuģa “Snowspeeder” miniatūrais modelis, kas savulaik piederējis princeses Lejas atveidotājai Kerijai Fišerei, – par 200 000 ASV dolāru.
Līdz šim dārgāko “Zvaigžņu karu” priekšmetu vidū bijis arī kosmosa kuģa “X-wing” modelis, kas 2023. gadā pārdots par vairāk nekā 3,13 miljoniem ASV dolāru, un robots R2-D2, par kuru 2017. gadā samaksāti 2,75 miljoni ASV dolāru.