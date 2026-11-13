“Grejas anatomijas” pasaule paplašinās: skatītājus gaida jauns medicīnas seriāls
Populārā medicīnas drāma “Grejas anatomija”, kas jau vairāk nekā divas desmitgades priecē skatītājus visā pasaulē, drīzumā iegūs vēl vienu atzaru. Kļuvis zināms, ka jaunā seriāla galvenajā lomā iejutīsies aktrise Karla Souza, kuru skatītāji vislabāk pazīst no krimināldrāmas “Kā izbēgt no soda par slepkavību”.
40 gadus vecā meksikāņu aktrise jaunajā seriālā atveidos ārsti Karolīnu Holu, kuru dēvē par Līnu. Viņa vadīs medicīnas centru nelielā pilsētiņā Teksasas rietumos. Varone tiek raksturota kā ciniska ārste ar sarežģītu pagātni, kuras dzīvi joprojām ietekmē pagātnes pārdzīvojumi.
Atšķirībā no oriģinālās “Grejas anatomijas”, kuras notikumi risinās lielā Sietlas slimnīcā, jaunais seriāls skatītājus aizvedīs uz nomaļu Teksasas reģionu. Tā centrā būs medicīnas darbinieku komanda, kas strādā nelielā ārstniecības iestādē, kuras pacientiem tuvākā alternatīva atrodas daudzu kilometru attālumā.
Souzai šī nebūs pirmā sadarbība ar slaveno televīzijas producenti Šondu Raimsu. No 2014. līdz 2020. gadam aktrise atveidoja Lorelu Kastiljo populārajā krimināldrāmā “Kā izbēgt no soda par slepkavību”, kurā galveno lomu spēlēja Viola Deivisa. Aktrise piedalījusies arī komēdijseriālā “Home Economics” un psiholoģiskajā trillerī “56 Days”.
Jauno seriālu veido pati “Grejas anatomijas” radītāja Šonda Raimsa kopā ar seriāla pašreizējo vadītāju Megu Marinisu. Projektā kā izpildproducente iesaistījusies arī oriģinālā seriāla galvenās lomas atveidotāja Elena Pompeo.
Šis būs jau trešais “Grejas anatomijas” atzars. Iepriekš skatītāji varēja sekot līdzi seriālam “Private Practice”, kas tika demonstrēts no 2007. līdz 2013. gadam, un ugunsdzēsēju drāmai “Station 19”, kas noslēdzās 2024. gadā pēc septiņām sezonām.
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Jaunajam seriālam pagaidām vēl nav oficiāla nosaukuma, un nav arī zināms, vai tajā parādīsies kāds no oriģinālās “Grejas anatomijas” varoņiem. Pirmizrāde televīzijas kanālā ABC plānota 2027./2028. gada sezonā.
Tikmēr oriģinālais seriāls, kura pirmizrāde notika 2005. gadā, turpina savu ceļu televīzijā, un šoruden skatītāju vērtējumam nodota jau tā 23. sezona.